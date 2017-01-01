Компенсации смогут получить владельцы киосков и павильонов с придомовых территорий

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В пресс-службе администрации Перми рассказали «Новому компаньону», что там разрабатывают меры поддержки для владельцев киосков и павильонов, размещавших их на частных землях, в том числе и на придомовых территориях многоквартирных домов.

Предполагается, что тем из них, кто демонтировал НТО после принятия изменений в Правила благоустройства в марте 2018 года, могут быть предоставлены компенсации. Проектом предполагается, что максимальная сумма компенсации составит 50 тыс. руб. Она будет предоставляться при условии демонтажа и последующей утилизации объекта, а также восстановления нарушенного благоустройства территории.

После вступления в силу изменений в Правила благоустройства в марте 2018 года размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях многоквартирных домов фактически было запрещено. Их владельцам начали поступать квитанции на многотысячные штрафы. Позднее Пермская городская дума сделала исключение только для вендинговых автоматов для воды.

Ранее сообщалось, что администрация Перми разработала проект постановления администрации Перми о порядке предоставления субсидий владельцам нестационарных торговых объектов (НТО).

Согласно проекту постановления, первые субсидии предполагается выдать уже в 2020 году.

Власти также озвучивали, что компенсации смогут получить предприниматели, которые понесли потери от реформы нестационарной торговли начиная с 2018 года. Средства на это администрация Перми собирается изыскать благодаря досрочной отмене ЕНВД в Перми.