Владельцы киосков и павильонов могут получить компенсации Администрация Перми предлагает возместить до 50% их затрат на изготовление новых НТО из-за изменений в правилах благоустройства

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На заседании краевого правительства 21 августа глава Перми Дмитрий Самойлов озвучил идею о компенсациях для предпринимателей в связи с реформой нестационарной торговли в Перми. По его словам, они могут стать возможны после досрочной отмены ЕНВД.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Отмена ЕНВД даёт дополнительный ресурс, который логично направить на компенсации предпринимателям, которые понесли потери при изменении правил размещения нестационарных торговых объектов. Предполагается возместить предпринимателям затраты на приобретение нового киоска или павильона. Предприниматель может получить до 50% понесённых расходов, но не более 200 тыс. руб. при средней стоимости объектов в 400 тыс. руб.

По словам главы Перми, компенсации смогут получить предприниматели, которые понесли потери начиная с 2018 года. При этом сама возможность получения компенсации из бюджета Перми появится в 2020—2021 годы.

Кроме того, Дмитрий Самойлов рассказал о том, что сейчас обсуждается и идея о компенсациях тем предпринимателям, которые размещали свои НТО на территориях многоквартирных домов и были вынуждены их демонтировать в связи с изменениями в городских правилах благоустройства. Однако, по словам главы Перми, сейчас «оценивается модель, расчётов пока нет».

Напомним, в Перми обсуждается вопрос досрочной отмены ЕНВД. Предприниматели и эксперты критикуют это предложение из-за резко возрастающей нагрузки на бизнес и необходимости перестраивать свою работу. По мнению городских чиновников, досрочная отмена ЕНВД на территории города позволит увеличить поступления в бюджет почти в 1 млрд руб. При этом, даже если часть ИП перейдут на патентную систему (ПСН), доходы от которой поступают в бюджет Перми, город будет дополнительно получать ежегодно около 100 млн руб.