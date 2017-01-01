В мэрии Перми пообещали разработать перечень льгот для безболезненного отказа от ЕНВД Однако предприниматели всё равно угрожают перерегистрировать бизнес в другом регионе

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми 7 августа провела круглый стол на тему отмены ЕНВД на территории города с 2020 года. В обсуждении приняли участие чиновники, депутаты, эксперты и предприниматели.

Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории «не­адекватный» налог. И в июне депутаты ЗС после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты.

По словам заместителя главы администрации города Веры Титяпкиной, в 2018 году в Перми систему ЕНВД применяли лишь 12% организаций. По данным УФМС по Пермскому краю, на 1 января 2019 года пермские предприниматели предоставили налоговикам 18 499 деклараций по уплате ЕНВД. Из них 15,7 тыс. деклараций сдали ИП и 2,7 тыс. — юрлица. Причём 10,9 тыс. налогоплательщиков, зарегистрированных в Перми, работают в сфере розничной торговли, 2,7 тыс. — в сфере транспортных услуг, 2 тыс. — предоставляют бытовые услуги, и 1,7 тыс. — работают в сфере общепита.

Первый замглавы администрации Виктор Агеев сообщил, что налоговая нагрузка от ЕНВД для некоторых предпринимателей сейчас является неадекватно низкой — менее 1%, а Вера Титяпкина пожаловалась, что у ЕНВД настолько низкая собираемость, что уже не отвечает растущим потребностям городского бюджета.

По её словам, досрочная отмена ЕНВД на территории города позволит увеличить поступления в бюджет за счёт компенсации выпадающих доходов в виде дотаций из бюджета края (936 млн руб.). Кроме того, глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что если часть ИП перейдут на патентную систему (ПСН), доходы от которой поступают в бюджет Перми, город будет дополнительно получать ежегодно около 100 млн руб.

Для предпринимателей, по словам Веры Титяпкиной, плюсы от досрочной отмены ЕНВД состоят в увеличении видов деятельности, в отношении которых можно применять альтернативные спецрежимы (с 14 по ЕНВД до 63 по ПСН), возможности перехода на ПСН в течение года на любой срок и отсутствии необходимости сдачи налоговых деклараций.

В мэрии предполагают, что после отмены ЕНВД 40% общего числа налогоплательщиков ЕНВД перейдут на ПСН. Например, это будут индивидуальные предприниматели, работающие в сфере бытовых услуг, автотранспортных услуг, общепита (площадь зала обслуживания посетителей до 50 кв. м), ветеринарных услуг. Остальные 60% плательщиков ЕНВД перейдут на упрощённую или общую систему налогообложения. Во-первых, это все юрлица. А во-вторых, это индивидуальные предприниматели, работающие в сфере наружной рекламы, автостоянок, розничной торговли через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала более 50 кв. м, общепита с площадью зала обслуживания посетителей от 50 кв. м и услуг по временному размещению и проживанию.

Чтобы сделать отказ города от ЕНВД для пермских предпринимателей максимально безболезненным, администрация Перми готова выйти на уровень края с предложением о расширении перечня бытовых услуг, доступных на патентной системе налогообложения. Например, это могут быть такие сферы, как строительство жилья и других построек, услуги бань, душевых и саун, производство деревянной тары, предоставление услуг по дневному уходу за детьми и др.

Замминистра экономического развития и инвестиций региона Алексей Григорьев заявил, что цель края, предложившего муниципалитетам досрочно отказаться от ЕНВД, — не увеличение доходной части бюджета, а желание заранее подготовиться и на два года защитить муниципалитеты от колебаний доходной части. «За это время мы как раз можем понять, как работают предприниматели, какие налоговые системы они используют и как в будущем мы можем настроить межбюджетные отношения, чтобы соблюсти все балансы», — пояснил он.

Налоговая служба также выступила с поддержкой инициативы досрочной отмены ЕНВД. Заместитель руководителя УФНС Олег Ширяев отметил, что сейчас в России существует несколько сопоставимых систем налогообложения, но с разными расчётами. «Чем меньше налоговых систем, тем проще и предпринимателям, и нам», — заявил он и добавил, что, с точки зрения расчётов, самой понятной является упрощённая система налогообложения.

Однако предприниматели, присутствовавшие на заседании, высказались против досрочной отмены ЕНВД довольно резко.

Представитель компании «Мировой инструмент» заявил, что если налог вырастет, то товар подорожает. С учётом того, что покупатели выбирают интернет-магазины из-за более низких цен, они начнут терять покупателей. И чтобы решить эту проблему, им придётся перерегистрировать бизнес в другом регионе, а в Пермском крае лишь сделать пункты выдачи товара.

Член совета общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Геннадий Сандырев отметил, что патентная система не так хороша, раз на неё перешли всего 2 тыс. предпринимателей. По его словам, это связано с тем, что никто не учитывает страховые взносы, которые обязаны платить предприниматели при работе в патентной системе, — 50—100 тыс. в год. «Половина бизнеса предпочтет закрыться или уйти в тень, из-за этого Пермь ежегодно будет терять 300—500 млн руб. И компенсация из краевого бюджета уйдёт в ноль. Давайте сначала правила придумаем, а потом отменим ЕНВД. Тогда предприниматели будут не уезжать из края, а, наоборот, начнут сюда приезжать», — предложил он.

Предприниматель Александр Нагаев, представляющий интересы ресторанного бизнеса, тоже предложил мэрии подготовить пакетное решение, в котором будут прописаны льготы для предпринимателей. Но при этом добавил, что если эти льготы будут делать очень долго, то потом смотреть их будет неинтересно. В ответ на это Дмитрий Самойлов сказал, что эти льготы можно принять задним числом, и пообещал дать поручение департаменту изучить, что можно сделать для каждой сферы деятельности предпринимателей.

Наталья Звягина (сеть магазинов розничной торговли детской обувью) заявила, что из-за отмены ЕНВД налоговая нагрузка на розницу вырастет в восемь раз. Она отметила, что недавно они и так понесли издержки на покупку онлайн-касс, а скоро будут иметь расходы на маркировку всех товаров, и отмена ЕНВД — это дополнительная проблема. По её словам, сейчас в крае идёт экспансия федеральных сетей, которые имеют другие условия аренды, закупки товара и платят налог далеко не в местные бюджеты. «И создавая местным предпринимателям дополнительные проблемы для конкуренции с федералами, вы толкаете малый бизнес либо в ситуацию закрытия, либо оптимизации. Я думаю, что надо сначала продумать пакет льгот, принять их, а уже потом отменять ЕНВД. Вы говорите, что подумаете над ними, но если досрочно отмените ЕНВД, то это будет не «когда-нибудь, а здесь и сейчас». И мы будем обязаны принимать решение «здесь и сейчас». Мы не будем ждать, пока эту законодательную инициативу одобрят. Мы до 1 декабря должны будем для себя сделать выбор. И я знаю, какой выбор сделают многие, — перерегистрируют бизнес на упрощёнку «Доходы минус расходы» в других регионах. В Екатеринбурге и Санкт-Петербурге ставка 7% установлена абсолютно для всех, в Ижевске и Казани — 10% (прим. ред.: в Пермском крае — 15%). И проблем не будет. Так зачем мы бежим вперёд паровоза? Зачем мы хотим провести эксперимент на живых предпринимателях и посмотреть, смогут ли они с этой ситуацией справиться или нет?» — заявила Звягина.

По итогам встречи Дмитрий Самойлов поручил Виктору Агееву встретиться со всеми представителями предпринимательского сообщества отдельно по каждой отрасли и провести консультации с налоговой. Также глава города попросил предпринимателей вести с мэрией открытый разговор и предоставить все расчёты, чтобы администрация могла выработать ту систему мер, которая бы позволила выиграть всем участникам.