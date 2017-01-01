Власти Перми определились с размерами компенсаций для владельцев киосков и павильонов

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Опубликован проект постановления администрации Перми о порядке предоставления субсидий владельцам нестационарных торговых объектов (НТО). Предполагается, что максимальная сумма, на которую могут претендовать владельцы киосков и павильонов составит не более 200 тыс руб. за один объект.

При этом расчёт будет производится относительно площади НТО, субсидия для павильонов составит 7 тыс руб за 1 кв.м., для киосков 10 тыс руб за 1 кв.м. Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал в эфире Instagram о том, что владелец НТО сможет претендовать на возмещение половины понесённых затрат на размещение объекта.

Согласно проекту постановления первые субсидии предполагается выдать уже в 2020 году. Ранее сообщалось, что компенсации смогут получить предприниматели, которые понесли потери от реформы нестационарной торговли начиная с 2018 года. Средства на это администрация Перми собирается изыскать благодаря досрочной отмене ЕНВД в Перми.

В положении о порядке предоставления субсидий владельцам НТО (пока это только проект) также говорится о требованиях, которым должен соответствовать предприниматель претендующий на получение субсидии. Среди прочего, у него или у неё не должно быть просроченной задолженности перед бюджетом Перми, неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов по ним. Кроме того, претендент должен относится к субъектам малого и среднего бизнеса.