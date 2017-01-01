Власти Перми готовят компенсации для собственников НТО

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Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил пермякам в ходе состоявшейся вчера, 18 сентября, Instagram-конференции о том, что владельцы НТО смогут претендовать на компенсации со следующего года. Размер компенсаций может составить до 50% от понесённых затрат.

Ранее стало известно, что администрация Перми готовит законопроект о бюджетных выплатах для владельцев НТО. Согласно проекту, предусматривается два вида выплат:

1. субсидия до 200 тыс. руб. на приобретение нового торгового объекта;

2. компенсации для предпринимателей, вынужденных уйти с придомовых и частных территорий в связи с новыми правилами благоустройства. Выплата будет рассчитываться исходя из нескольких параметров, в том числе из времени, согласно которому по существующему договору объект ещё должен был работать на придомовой территории.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Речь идёт не о сносе киосков, а о том, что мы утвердили схему их размещения. С учётом предпочтений пермяков были выделены основные направления. Постепенно эта схема заполняется. Кроме того, до 2021 года продолжат работать киоски, на которые заключён договор.

Параллельно ведём работу по унификации внешнего вида павильонов. Если спросить жителей, нравится это или нет, то большинство выступают за наведение порядка в торговле.