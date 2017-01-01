Власти Перми разработали новый законопроект по штрафам за НТО Процедура публичного обсуждения будет запущена вновь

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Фото: Сергей Федосеев

На сайте краевого минэка опубликован новый вариант законопроекта о штрафах за НТО. На публичное обсуждение вновь направлены изменения в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

Инициатором законопроекта вновь стал глава Перми Дмитрий Самойлов. Это означает, что внесение законопроекта в Законодательное собрание Пермского края откладывается.

Как и в предыдущих вариантах законопроекта, в администрации Перми предлагают исключить из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1 — «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Эта статья устанавливает штрафы за нарушение муниципальных правил благоустройства при размещении НТО.

Также авторы законопроекта предлагают ввести новую статью — 6.15: «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений».

В новой версии законопроекта предлагается снизить размеры штрафов для юридических лиц. Теперь предлагается за размещение НТО на детской площадке или газоне (типичные примеры использования придомовой территории многоквартирного дома) или сокращение площади тротуара до величины менее 3 м юрлицам выписывать штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В предыдущей версии законопроекта они составляли от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

За размещение киосков на придомовой территории ближе чем 15 м к фасаду здания, а также на земле, где их размещение не допускается, штрафы могут составить для юрлиц от 50 до 100 тыс. руб. (ранее их предлагалось установить от 200 тыс. до 250 тыс. руб.).

Размеры штрафов для физлиц и должностных лиц оставили за оба вида нарушений на прежнем уровне. За размещение НТО на детской площадке или газоне физлицам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. За размещение киосков на придомовых территориях ближе чем на 15 м к фасаду здания, а также на земле, где их размещение не допускается, для физлиц штрафы составят от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб.

Формально требования к процедурам публичного обсуждения позволяли внести в Законодательное собрание и старую версию законопроекта. Однако городские власти предпочли его существенно переработать и запустить процедуру публичного обсуждения вновь.

Владимир Халдеев, юрист Пермской торгово-промышленной палаты:

— Само по себе наличие неучтённых предложений не препятствует внесению законопроекта, поскольку процедура принятия закона предполагает возможность его доработки уже в ходе рассмотрения Законодательным собранием.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на «изменение в превентивном порядке» норм об «административной ответственности за размещение некапитальных нестационарных строений» «с целью недопущения возможности её обжалования в дальнейшем».

В администрации Перми ранее поясняли, что считают необходимым, «не дожидаясь решения Верховного суда, конкретизировать статьи закона и придать этим нормам верный юридический статус». Это позволит быстрее навести порядок на рынке НТО. «Вносимые изменения позволят трактовать нормы закона Пермского края однозначно», — пояснили в мэрии.

Напомним, в июле глава Перми Дмитрий Самойлов выступил с инициативой ввести новые штрафы за незаконное размещение НТО — предлагаемые изменения в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». После публичного обсуждения проекта предприниматели и представители ТСЖ критиковали мэра за несвоевременность инициативы и требовали доработки проекта. Позднее городские власти скорректировали законопроект. В сентябре 2019 года краевой минэк выпустил заключение об оценке регулирующего воздействия, в котором содержались негативные оценки законопроекта. А предприниматели вновь обратились в суд об оспаривании ещё одной статьи краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае», которой, по их мнению, могут начать массово пользоваться чиновники в случае проигрыша властей в Верховном суде.