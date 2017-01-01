Власти скорректировали ряд штрафов за незаконное размещение НТО Законопроект пока не поступил в Заксобрание

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В Перми 4 сентября состоялся очередной круглый стол по обсуждению законопроекта о новых штрафах за незаконное размещение НТО. Как сообщил заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев, проект пока не поступил в краевое Законодательное собрание, но, скорее всего, это произойдёт в ближайшее время.

Тем не менее власти скорректировали часть штрафов. Например, на 1 тыс. руб. снизился штраф для граждан (ранее было 3—4 тыс., теперь 2—3 тыс.), на 5—15 тыс. руб. — для должностных лиц (ранее было 15—30 тыс., теперь 10—15 тыс.), на 50 тыс. руб. — для юрлиц (ранее было 150—200 тыс., теперь 100—150 тыс. руб.).



Предприниматели попросили предоставить логику расчётов сетки штрафных санкций, на что Агеев ответил, что математического расчёта их не было, но их логика в том, чтобы «попытаться совместить сумму штрафов с общественным ущербом». При этом мотивировка самих штрафов в том, чтобы «они прекратили систематические правонарушения».



При этом на мероприятии обе стороны согласились с двумя важными моментами — дифференциацией штрафов для Перми и для муниципалитетов края (из-за разной доходности владельцев НТО в крупных городах и сёлах) и о том, что даже если депутаты Заксобрания примут изменения по штрафам в первом чтении, то максимально продлить период обсуждения до второго чтения. Ни о каких конкретных сроках заявлено не было, но уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков обещал, что сделает всё возможное на этот счёт.



Предприниматели остались недовольны тем, что одна группа штрафов значительно обременительнее второй, в частности, по их мнению, штраф за расположение киоска на детской площадке равнозначен штрафу расположения торговой точки ближе чем на 15 метров от фасада здания.



Виктор Агеев не согласился с этим. Он мотивировал шкалу штрафов тем, что максимальное наказание будет применяться к той категории, которая максимально распространена в Перми и крае.

Руководитель группы компаний «Налоги и право» Геннадий Сандырев на это отметил, что по такой логике нужно смягчить уголовное наказание для убийц, так как убийства в крае совершаются в сотни раз реже, чем воровство, а за последнее правонарушение нужно назначить максимальное наказание.

Напомним, в июле глава Перми Дмитрий Самойлов выступил с инициативой ввести новые штрафы за незаконное размещение НТО — предлагаемые изменения в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

В частности, Самойлов предложил исключить из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1 — «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Эта статья устанавливает штрафы за нарушение муниципальных правил благоустройства при размещении НТО.

Администрация предлагает ввести новую статью — 6.15: «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». За размещение НТО на детской площадке или газоне (типичные примеры назначения придомовой территории многоквартирного дома) или сокращение площади тротуара до величины менее 3 метров, физлицам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 15 тыс. руб., юрлицам — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

За размещение киосков на придомовых территориях ближе чем на 15 метров к фасаду здания, а также на земле, где их размещение не допускается, штрафы ещё выше. Для физлиц они составят от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 350 тыс. руб.