Предприниматели и представители ТСЖ предлагают отложить рассмотрение законопроекта о дифференцированных штрафах за размещение НТО

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Сегодня, 31 июля, в ассоциации «За сохранение НТО» прокомментировали новую инициативу главы Перми Дмитрия Самойлова о введении дифференцированных штрафов за незаконное размещение НТО.

Предложения мэра исключают из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1 и вводят новую 6.15. Обе статьи регулируют назначение штрафов за незаконное размещение НТО. В конце июня 2019 года в Пермском краевом суде предпринимателям и представителям ТСЖ удалось добиться признания недействительными статьи 6.7.1 и части статьи 6.7 в той части, в которой они касаются размещения НТО (решение вступит в законную силу только после рассмотрения апелляций сторон в Верховном суде). Предприниматели сочли новые предложения мэра своего рода местью за обжалование прежних штрафов в краевом суде.



Руководитель ассоциации Екатерина Безгодова считает преждевременным рассмотрение законопроекта об изменениях в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

Екатерина Безгодова, руководитель ассоциации «За сохранение НТО»:

— Верховный суд пока не рассмотрел апелляционные жалобы на решение Пермского краевого суда. Странно, что чиновники ещё до принятия решения в суде предлагают Законодательному собранию похожую инициативу. Как и с действующими сейчас штрафами, так и предлагаемыми в свежем законопроекте, нам непонятно, чем были обоснованы размеры штрафов.

Юрист Антон Любич будет представлять интересы ТСЖ «Ленина, 69» в Верховном суде и надеется, что в суде высшей инстанции будет подтверждено решение Пермского краевого суда.

Антон Любич, юрист:

— Нормы об административной ответственности были признаны недействующими в Пермском краевом суде. Если Верховный суд подтвердит решение, то оно вступит в законную силу. А ТСЖ и предприниматели, которые ранее были привлечены к административной ответственности, получат возможность оспорить решения о привлечении к административной ответственности, обратиться в суды и не платить эти штрафы, либо возвратить те деньги, которые были уже уплачены.

Екатерина Безгодова также обещала принять участие в круглом столе, организуемом по поводу этой законотворческой инициативы уполномоченным по правам предпринимателей в Пермском крае Анатолием Маховиковым. Он пройдёт уже завтра, 1 августа, в центре «Мой бизнес» (ул. Окулова, 75). Начало мероприятия — в 16:00.

В администрации города Перми пояснили «Новому компаньону», что считают необходимым, «не дожидаясь решения Верховного суда, конкретизировать статьи закона и придать этим нормам верный юридический статус». Это позволит быстрее навести порядок на рынке НТО. «Вносимые изменения позволят трактовать нормы закона Пермского края однозначно», — пояснили в мэрии.