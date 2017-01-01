Предприниматели и представители ТСЖ предлагают отложить рассмотрение законопроекта о дифференцированных штрафах за размещение НТО
Сегодня, 31 июля, в ассоциации «За сохранение НТО» прокомментировали новую инициативу главы Перми Дмитрия Самойлова о введении дифференцированных штрафов за незаконное размещение НТО.
Предложения
мэра исключают из краевого закона
об административных правонарушениях
статью 6.7.1 и вводят новую 6.15.
Обе статьи регулируют назначение
штрафов за незаконное размещение НТО.
В конце июня 2019 года в Пермском
краевом суде предпринимателям
и представителям ТСЖ удалось
добиться признания недействительными
статьи 6.7.1 и части статьи 6.7 в той части, в которой они касаются
размещения НТО (решение вступит
в законную силу только после
рассмотрения апелляций сторон в Верховном
суде). Предприниматели сочли новые
предложения мэра своего рода местью
за обжалование
прежних штрафов в краевом
суде.
Руководитель ассоциации Екатерина Безгодова считает преждевременным рассмотрение законопроекта об изменениях в краевой Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Екатерина Безгодова, руководитель ассоциации «За сохранение НТО»:
— Верховный суд пока не рассмотрел апелляционные жалобы на решение Пермского краевого суда. Странно, что чиновники ещё до принятия решения в суде предлагают Законодательному собранию похожую инициативу. Как и с действующими сейчас штрафами, так и предлагаемыми в свежем законопроекте, нам непонятно, чем были обоснованы размеры штрафов.
Юрист Антон Любич будет представлять интересы ТСЖ «Ленина, 69» в Верховном суде и надеется, что в суде высшей инстанции будет подтверждено решение Пермского краевого суда.
Антон Любич, юрист:
— Нормы об административной ответственности были признаны недействующими в Пермском краевом суде. Если Верховный суд подтвердит решение, то оно вступит в законную силу. А ТСЖ и предприниматели, которые ранее были привлечены к административной ответственности, получат возможность оспорить решения о привлечении к административной ответственности, обратиться в суды и не платить эти штрафы, либо возвратить те деньги, которые были уже уплачены.
Екатерина Безгодова также обещала принять участие в круглом столе, организуемом по поводу этой законотворческой инициативы уполномоченным по правам предпринимателей в Пермском крае Анатолием Маховиковым. Он пройдёт уже завтра, 1 августа, в центре «Мой бизнес» (ул. Окулова, 75). Начало мероприятия — в 16:00.
В администрации города Перми пояснили «Новому компаньону», что считают необходимым, «не дожидаясь решения Верховного суда, конкретизировать статьи закона и придать этим нормам верный юридический статус». Это позволит быстрее навести порядок на рынке НТО. «Вносимые изменения позволят трактовать нормы закона Пермского края однозначно», — пояснили в мэрии.