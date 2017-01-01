Законопроект главы Перми о штрафах за незаконное размещение ларьков обсудят публично

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По инициативе уполномоченного по правам предпринимателей Пермского края Анатолия Маховикова будет проведено публичное обсуждение нового законопроекта о штрафах за незаконное размещение НТО.

На мероприятие приглашены представители Законодательного собрания, Пермской городской думы, администрации губернатора, администрации Перми, краевого минпромторга, владельцы НТО и представители ТСЖ.

Напомним, что на прошлой неделе минэкономразвития опубликовало для обсуждения законопроект по внесению изменений в краевой закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Его инициатором стал глава Перми Дмитрий Самойлов. Предложения мэра исключают из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1 и вводят новую 6.15. Обе статьи регулируют штрафы за незаконное размещение НТО.

В конце июня 2019 года в Пермском краевом суде предпринимателям и представителям ТСЖ удалось добиться признания недействительными статьи 6.7.1 и части статьи 6.7, в той части, в которой они касаются размещения НТО (решение вступит в законную силу только после рассмотрения апелляций сторон в Верховном суде). Предприниматели сочли новые предложения мэра своего рода местью за обжалование прежних штрафов в краевом суде.

В администрации города Перми пояснили «Новому компаньону», что считают необходимым, «не дожидаясь решения Верховного суда, конкретизировать статьи закона и придать этим нормам верный юридический статус». Это позволит быстрее навести порядок на рынке НТО. «Вносимые изменения позволят трактовать нормы закона Пермского края однозначно», — пояснили в мэрии

Мероприятие пройдёт 1 августа 2019 года в центре для оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес» (Окулова, 75). Начало — в 16:00. Участие могут принять все желающие.