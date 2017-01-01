Законопроект о штрафах за незаконное размещение НТО будет рассмотрен в первом чтении

Это предложение поддержал комитет по госполитике

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Комитет по государственной политике и местному самоуправлению рекомендовал к принятию Законодательным собранием законопроекта о штрафах за незаконное размещение объектов нестационарной торговли (НТО).

Несмотря на предложение инициатора законопроекта рассмотреть его сразу в двух чтениях, депутаты профильного комитета Законодательного собрания предлагают рассмотреть его только в первом. Этим законопроектом предполагается отменить действующие штрафы за незаконное размещение НТО и одновременно принять новые.



Законопроект депутатам Законодательного собрания представлял первый заместитель главы Перми Виктор Агеев. Инициатор законопроекта глава Перми Дмитрий Самойлов в этот момент находился на пленарном заседании Пермской городской думы.

Предложения мэра исключают из краевого закона об административных правонарушениях статью 6.7.1 — «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению». Эта статья сейчас устанавливает штрафы за нарушение муниципальных правил благоустройства при размещении НТО. Ранее она была оспорена предпринимателями и представителями ТСЖ в Пермском краевом суде (решение не вступило в законную силу).

Согласно предлагаемому законопроекту городских властей, вводится новая статья — 6.15: «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений». В ней предлагается внести новые штрафы за незаконное размещение НТО.



Виктор Агеев, первый заместитель главы Перми:

— По сравнению с действующей нормой уточнён состав правонарушения. Несколько изменены в меньшую сторону размеры штрафов, что являлось серьёзным фактором общественного обсуждения. А также введена ответственность в виде предупреждения за первое правонарушение. Проект прошёл подробную процедуру оценки регулирующего воздействия. Двукратно и подробно были изучены все предложения. По итогам получено положительное заключение краевого министерства экономического развития и его экспертного совета.

Юридическая служба Законодательного собрания рекомендовала депутатам рассмотреть законопроект только в первом чтении. Консультант государственно-правового управления (ГПУ) Законодательного собрания Никита Головин, предоставляя правовую оценку законопроекта, отметил, что он содержит «целый ряд замечаний и недостатков» и «требует существенной доработки». Кроме того, там обратили внимание парламентариев на то, что 30 октября в Верховном суде будет рассматриваться дело об оспаривании действующих штрафов за незаконное размещение НТО. В ГПУ считают, что Законодательное собрание, которое выступает ответчиком в этом процессе, имеет шансы его выиграть.

На вопрос депутатов о том, чем обусловлено предложение об уменьшении размеров штрафов, Виктор Агеев ответил, что в администрации Перми размер штрафов в предлагаемом законопроекте считают обоснованным. «Санкции для граждан являются недостаточными, — отметил Виктор Агеев. — Но их верхний размер лимитирован федеральным законодательством, поэтому на уровне субъекта нельзя превысить их размер».

Виктор Агеев также пояснил «Новому компаньону», что, разрабатывая законопроект, в администрации Перми учитывали то, что штрафы будут действовать и в муниципалитетах Пермского края.



Напомним, что октябре 2019 года после активного публичного обсуждения законопроект мэра Перми о штрафах за незаконное размещение НТО был направлен в Законодательное собрание. Прежние версии законопроекта были раскритикованы предпринимателями и представителями ТСЖ за несвоевременность инициативы и высокие размеры штрафов (они затем были снижены в итоговом законопроекте разработчиком). Его внесение в администрации Перми объясняли важностью непрерывности правоприменительной практики.



В конце июня 2019 года в Пермском краевом суде предпринимателям и представителям ТСЖ удалось добиться признания недействительными статьи 6.7.1 и части статьи 6.7 в той части, в которой они касаются размещения НТО. Верховный суд рассмотрит апелляции на это решение не ранее конца октября. Однако в администрации Перми посчитали необходимым заранее «конкретизировать статьи закона и придать этим нормам верный юридический статус». Предприниматели сочли эти действия администрации своего рода местью за обжалование прежних штрафов в краевом суде.