Не штрафом единым Городские власти нашли новые механизмы давления на владельцев НТО

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Новый законопроект о штрафах за незаконное размещение киосков и павильонов городские власти планируют внести в краевой парламент уже в октябре. Однако в их руках есть ещё один инструмент для завершения реформы нестационарной торговли в Перми. В районных судах Перми и Арбитражном суде Пермского края отрабатывается практика подачи исков с требованием о демонтаже киосков и павильонов. С августа 2019 года она была модернизирована таким образом, что давление на предпринимателей будет оказывать судебная неустойка, которую необходимо будет выплатить в случае неисполнения решения суда.

Фото: Константин Долгановский

После критики законопроекта о штрафах за незаконное размещение нестационарных торговых объектов власти Перми решили пока не выносить его на рассмотрение краевого Законодательного собрания. Проект изменили, смягчив санкции, и вновь вынесли на публичное обсуждение. Новая версия законопроекта имеет два важных отличия от предыдущих. Во-первых, появился новый вид санкций — предупреждение. Во-вторых, максимальный штраф для юрлиц снизился с 350 тыс. до 100 тыс. руб.

В администрации Перми говорят, что изменили проект по итогам публичных обсуждений. Чиновники настаивают на необходимости внесения законопроекта в Законодательное собрание до рассмотрения апелляций в Верховном суде — уже в октябре. «Не считаем правильным прерывать правоприменительную практику», — пояснил это намерение городских властей первый заместитель главы Перми Виктор Агеев. Под этой практикой подразумеваются штрафные санкции.

Практика наложения штрафов по-прежнему является самой массовой мерой воздействия на владельцев НТО. По данным администрации Перми, с 1 мая по 5 сентября 2019 года только администрация Ленинского района составила 261 протокол. По ним было выписано штрафов на сумму 6 млн руб., и 1,5 млн руб. уже взыскано.

Однако это не единственный способ воздействия на предпринимателей. Всего, по данным администрации Перми, с марта 2018 года было подано 34 иска в отношении владельцев НТО, размещённых на частных землях. Истцом выступала мэрия или районные власти.

По подсчётам «Нового компаньона», сейчас на рассмотрении судов находятся шесть исков из 34. В 15 случаях по делам было вынесено решение, по оставшимся 13 рассмотрение дела было прекращено (как правило, по соглашению сторон). В пяти случаях из этих 13 ещё до вынесения решения суда киоск был демонтирован собственником. Среди 15 дел, по которым было вынесено решение, в 13 случаях оно было в пользу городских властей. Только в двух случаях требование о демонтаже НТО не было удовлетворено. Причём, исходя из текстов решений судов, в обоих случаях это было связано с техническими ошибками при подаче иска. Иными словами, правоприменительная практика — на стороне городских властей. Но пока это скорее дополнительный инструмент в реализации реформы нестационарной торговли в Перми.

По мнению юриста и директора газеты «Эфир» Дмитрия Оксюты, применение штрафов за размещение НТО на частных землях не случайно носит более массовый характер, чем направление исков с требованием о демонтаже в суды. «Возможное решение суда, предписывающее демонтировать нестационарный торговый объект, кажется достаточно бессмысленным, — поясняет Оксюта. — Ведь спорный объект является движимым. Выполнить такое решение суда несложно: можно убрать, условно говоря, ранее установленный красный киоск, зафиксировать исполнение судебного решения, а через день привезти другой киоск, какой-нибудь зелёный, например. Получается, что решение суда выполнено, но по факту киоск по-прежнему стоит на том же месте, и администрации нужно опять идти в суд с требованием демонтировать установленный НТО. А это, как правило, занимает до полугода. Можно предположить, что для должностных лиц районных администраций составить протокол о штрафе за размещение НТО на придомовой территории значительно проще».

При этом если демонтаж не произведён, то у администрации есть возможность добиться исполнения решения в суде путём наложения судебного штрафа или судебной неустойки. Но это опять обращение в суд, а значит, потенциальная возможность быстрого возвращения НТО на прежнее место.

Юрист Пермской ТПП Владимир Халдеев говорит, что в случае неисполнения решения суда у заинтересованного лица есть несколько вариантов воздействия на должника. «В случае если требования носили неимущественный характер, как с демонтажом киосков или павильонов, то побудить к исполнению можно, во-первых, путём подачи в суд заявления о наложении судебного штрафа за неисполнение решения суда, такой штраф налагается в порядке статьи 119 АПК РФ и составляет для физлиц до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — до 5 тыс. руб., а для юрлиц — до 100 тыс. руб. Для этого истцу нужно подать соответствующее заявление в суд, штраф взыскивается в пользу бюджета», — рассказывает Владимир Халдеев. Ещё один вариант добиться исполнения решения суда — обратиться в суд с заявлением о взыскании так называемого астрента (судебной неустойки за просрочку исполнения решения суда). Такая неустойка представляет собой плату за просрочку исполнения решения суда и, как правило, взыскивается за каждый день такой просрочки. Её размер определяет суд исходя из принципов разумности, и она выплачивается по день фактического исполнения решения суда.

Недавно городские власти модернизировали практику обращения в суд. Как минимум к двум искам о требовании демонтажа, обнаруженным «Новым компаньоном» в картотеке Арбитражного суда Пермского края, добавлено уточнение «о взыскании неустойки, в случае неисполнения судебного акта». Решение по ним пока не принято, однако если суд поддержит требования заявителей в полном объёме, то владельцу НТО придётся заплатить 1 тыс. или 4 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда с момента вступления его в законную силу и фактического сноса НТО. Это позволит пресечь саму возможность неисполнения решения суда и обеспечить предотвращение появления НТО на прежних местах, прежде всего потому, что владельцу НТО за месяц нужно будет выплатить от 30 тыс. до 120 тыс. руб. Поэтому основным рычагом давления на бизнес будут не высокие штрафы по краевому закону «Об административных правонарушениях в Пермском крае», а сама судебная неустойка. Если эта практика будет отработана в судах, то сами штрафы можно оставить небольшими. В роли стимула выступит неустойка.

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