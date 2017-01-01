Максимальный размер штрафов за НТО вновь предлагают увеличить Штрафы могут достичь 250 тыс. руб.

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Фото: Игорь Катаев

В Законодательном собрании Пермского края 25 ноября состоялось заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о штрафах за размещение объектов нестационарной торговли (НТО) ко второму чтению.

Было принято решение доработать законопроект, в том числе расширив диапазон штрафов за незаконное размещение НТО. Иными словами, были одновременно снижены и увеличены часть верхних и нижних границ размеров установленных штрафов.

Прокуратура Пермского края выразила согласие с предлагаемыми к законопроекту поправками, но там по-прежнему не согласны с общей концепцией законопроекта. Участники обсуждения согласны в том, что предлагаемые к принятию нормы имеют риски быть оспоренными в судах.

Напомним, что по инициативе администрации Перми предлагается отменить статьи 6.7.1 и статьи 6.7 краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае» в той части, в которой они касаются штрафов за размещение нестационарных торговых объектов. Эти нормы уже были признаны недействующими Пермским краевым судом, в конце октября 2019 года его решение вступило в законную силу после рассмотрения апелляционных жалоб в Верховном суде России. Одновременно законодательная инициатива города предполагает введение новой статьи 6.15, по которой также предполагается штрафовать за незаконное размещение объектов нестационарной торговли. Инициативу администрации Перми предприниматели и представители ТСЖ посчитали ответом на оспаривание норм краевого закона об ответственности за размещение НТО в судах.

По предложению депутата Законодательного собрания Александра Григоренко на рабочей группе была снижена часть нижних границ размеров штрафов. Для юрлиц рабочая группа рекомендовала установить нижнюю границу штрафов в 30 тыс. руб. за оба вида нарушений, предусмотренных за размещение НТО. Также было предложено установить минимальный размер штрафов за размещение нестационарных торговых объектов ближе 15 м от фасада здания для граждан в 2 тыс. руб., а для должностных лиц — в 10 тыс. руб.

Такая новация, по мысли автора поправок, «улучшает положение предпринимателей» и необходима, поскольку закон будет работать не только в Перми, но и в районах Пермского края. По мнению Александра Григоренко, органы местного управления за пределами Перми при назначении штрафов «исходят из минимальных сумм», поэтому снижение минимальной границы будет в большей степени соответствовать реалиям в районах Пермского края. «Если для Перми 50 тыс. руб. — относительно нормальные деньги, — пояснил свою позицию Александр Григоренко, — то в Кизеле означают разорение для предпринимателя», — отметил депутат.

Поправки об увеличении верхней границы штрафов предлагались депутатом Надеждой Лядовой. В случае размещения НТО на месте детских и спортивных площадок, на газонах или сокращения площади тротуара менее 3 м, по её предложению, поддержанному рабочей группой, штраф может составить до 150 тыс. руб. При размещении НТО на придомовых территориях или ближе 15 м от фасада здания теперь предлагается выписывать штрафы до 250 тыс. руб.

Присутствовавший на заседании рабочей группы первый заместитель главы Перми Виктор Агеев аргументировал необходимость принятия поправок сильной дифференциацией в применении норм среди муниципалитетов Пермского края.

«Чем выше диапазон, в котором можно варьировать санкцию, тем больше возможностей для её применения», — пояснил представитель мэрии.

Ранее в ходе публичного обсуждения законопроект неоднократно дорабатывался с сторону снижения штрафов, в том числе и по инициативе администрации Перми.

Представители прокуратуры Пермского края, указывая на неизбежность оспаривания норм предлагаемого законопроекта, предложили отложить его рассмотрение до момента, пока Верховный суд России не рассмотрит и другие иски, решения по которым могут оказать влияние на правоприменительную практику.

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в финансово-бюджетной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства Александр Лобастов отметил, что «Пермский краевой суд в своём решении указал на два момента — неконкретность норм и проблему различий между правилами благоустройства в разных муниципалитетах».

По мнению представителя прокуратуры, максимально конкретная формулировка была введена в изменения, предлагаемые в закон, но вопрос о применении одинаковой нормы краевого закона в отношении различных норм в правилах благоустройства до сих пор не снят. Именно поэтому «остаётся высокая доля риска», что по вопросу территориальности концепция закона в будущем «может быть оспорена».

В прокуратуре Пермского края считают преждевременным рассматривать вопрос об ответственности за размещение нестационарных торговых объектов в нарушение правил благоустройства. Там предлагают отложить рассмотрение законопроекта до решений судов.

В ответ на это первый заместитель главы Перми Виктор Агеев заявил, что не видит смысла в откладывании рассмотрения законопроекта, поскольку возможность различий в муниципальных правилах благоустройства установлена общей структурой российского законодательства.

«Если поправки соответствуют закону, то непонятно, зачем откладывать рассмотрение законопроекта, — заявил Виктор Агеев. — Правила благоустройства по определению различаются в разных муниципалитетах. Ни к февралю, ни к марту ситуация не поменяется».

По его мнению, запрет рассмотрения законопроекта «приобретает форму дискредитации власти».

Консультант государственно-правового управления Заксобрания Никита Головин заявил, что отложение рассмотрения законопроекта «смысла не имеет». По его словам, вновь принятые нормы краевого закона «всё равно будут оспариваться», а «новые аргументы в ближайшее время не появятся».

Представители прокуратуры на это пояснили, что в курсе общей структуры российского законодательства, однако всё-таки считают, что суд недостаточно пока высказался по этому вопросу. В решении Верховного суда России там «видят только мотивировку касательно определённости правовых норм». Но в прокуратуре Пермского края считают, что Верховный суд России пока не высказался по вопросу о противоречии в применении одинаковой ответственности в отношении разных норм, установленных правилами благоустройства.

Депутат Законодательного собрания Александр Григоренко высказался в поддержку принятия законопроекта, поскольку считает судебные процессы об его оспаривании неизбежными. «Идёт борьба двух концепций, и, видимо, эта борьба может завершиться только в суде. Окончательно завершит её суд. Если мы отложим принятие законопроекта, то это только отложит борьбу», — считает парламентарий.

Он высказался в пользу принятия законопроекта в доработанной редакции. По его словам, иски об оспаривании «всё равно будут», поэтому «смысла искусственно задерживать принятие закона нет».