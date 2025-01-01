Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Покормить котиков и спеть хором Афиша уикенда 5–7 декабря Поделиться Твитнуть

В исполнении талантливого музыканта из Санкт-Петербурга Ивана Петрова прозвучат произведения английского композитора и лютниста Джона Дауленда и малоизвестные музыкальные произведения из шотландских манускриптов XVI-XVII веков. Мелодичные и проникновенные композиции в аутентичном исполнении подарят слушателям настоящее путешествие в прошлое. Частная филармония «Триумф» продолжает проект Abendmusic («Вечерняя музыка») — цикл концертов духовной и светской музыки в особой атмосфере старинной церкви. Уникальная храмовая акустика позволяет получить незабываемый опыт восприятия музыки. Музыкант из Санкт-Петербурга Иван Петров — мультиинструменталист, исполнитель старинной музыки на лютне и обладатель уникального голоса — контртенора. С 2014 года — артист хора musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Летом 2022 года дебютировал на Зальцбургском фестивале в партии Духа в опере «Дидона и Эней» Пёрселла.

От изделий многих мастеров, работающих в жанре авторской куклы, фигурки Ирины Верхградской (Новосибирск) отличаются особой эмоциональностью. Дело не только в искусном изготовлении, но и в чувствах, вкладываемых в каждого человечка, в продуманной мизансцене, в которой демонстрируется куколка. Это не игрушки — хотя родители с детьми на выставке и любят гадать, какую куколку они взяли бы домой поиграть… Тут у каждого образа свой характер, а за некоторыми угадывается целая жизнь с радостями и горестями, даром, что размером персонаж — с ладонь. Особенно всё это относится к коллекции «Дорогие мои старики», самой трогательной части собрания Верхградской: тут сцена «Кавалер» — хорохорящийся старичок перед соседками; древняя старушка у кроватки с крохой младенцем; одинокий старый фронтовик, отдыхающий после праздника, и другие пленяющие образы. Есть и крупные исторические личности, и кинозвёзды; герои сказок и литературные персонажи; есть коллекция «Национальный костюм».

«Бабушки-блогеры», «Несказки», саунд-дизайн, гостеприимный забор и «Чуды всюду» — в Кудымкаре подводят итоги годового проекта «Точка на карте. Точка интереса». С этим проектом Кудымкарский округ стал Центром культуры Пермского края 2025 года. Будет работать несколько площадок. «Финальный аккорд «Синвы». Музыка легенды» можно будет увидеть и услышать в виртуальном зале Кудымкарской детской школы искусств. Здесь же можно стать музыкантом оркестра лаборатории «Ту-ту-турун». Во дворе КДЦ — культурная тренажёрка «Точка» и старт новой арт-тропы «Чуды всюду». В культурно-деловом центре гости смогут стать героями авторских передач «бабушек-блогеров». Здесь же в реальном времени будет создаваться самый гостеприимный забор; его авторы — участники дизайн-экспедиции «КалиТОЧКА» и жители д. Шадрина. Урок саунд-дизайна «Вкус места. Место звука» и финал самой мистической выставки «Несказки» (итог работы арт-резиденции «Кинкö. Путешествие в мифологию коми-пермяков») — тоже в КДЦ. В большом киноконцертном зале КДЦ в 16.30 начнётся торжественная церемония закрытия проекта и торжественная передача символов Центров культуры.

Музыкальные события пройдут на площадках ресторанов, шефы которых участвуют в гастрономическом эксперименте: создании фьюжн-меню, в которых коми-пермяцкие традиции сочетаются с современными веяниями, с собственными авторскими разработками шефов, а также с традициями кухонь других народов. Так появляются щи-рамен, кебаб по-коми-пермяцки и другие кулинарные диковинки. Фестиваль пройдёт с 15:00 до 18:00 в пяти локациях: двор по ул. Куйбышева, 33 («ПокеРамен» и «Парадная»), двор за ЦУМом (KebabKlub, площадка внутри заведения), двор по ул. Пермской, 80 (Usagi), «Дом Третьяковой» (ул. Советская, 32) и «Игрушки» (ул. Революции, 20). В программе — концерты народных коллективов, традиционные забавы, гастрономические презентации и дегустации специальных блюд в формате бранча. Участвуют фольклорные ансамбли «Кукушка» из одноименной деревни, «Карповчанка» из села Архангельское, «Визыв шор» из Юксеево, «Верхокамье» из Сепыча, а также Глафира Утёмова и Даша Калина. Песни, игры, частушки, мастер-классы, хороводы, плясовые. Специальные сеты, объединяющие народную и электронную сцену, сделали диджеи CASTO, TE KIN, KIKOK, KLASSEN, MATTHEW RACCOON, музыкальный диггер Верещагина.

Своп-вечеринки, где люди обмениваются одеждой, устраиваются сегодня во всём мире. Это практичная деятельность, которая захватила людей своей идеей разумного потребления. Вместо ненужных вещей в гардеробе появляются нужные, при этом ничего не выбрасывается и не покупается. Идея проста: подарить вещам вторую жизнь. Принесите то, что стало вам мало, разонравилось или просто забылось, и заберите с собой то, что по-настоящему отзовётся вам здесь и сейчас. Мы убеждены, что в шкафах каждого из нас хранятся сокровища, которые могут подарить радость другим. Помимо обмена вещами, в программе лекции «Хитрости стирки: как и чем стирать в стиральной машине» от Екатерины Кулиш и «Секреты осмысленного гардероба и шопинга» со стилистом Юлией Крохиной.

Спектакль по повести Н.В. Гоголя — коллективная игра в текст. Первая часть «Портрета» — одной из петербургских повестей Николая Васильевича Гоголя, написанной в 1833-1834 годах, — прозвучит со сцены полностью, без изменений. Авторы спектакля бережно отнеслись к тексту: именно через уникальный язык произведения актёры входят в коллективную игру с Гоголем, чтобы сделать его «Портрет» актуальным для читателей совершенно другой эпохи. Занятые в спектакле 22 юных артиста — студенты совместного курса Театра-Театра и московского Института современного искусства «Артист музыкального театра» — являются почти ровесниками Гоголя, написавшего «Портрет» в 24 года. В центре сюжета — судьба молодого художника Чарткова, который после покупки на последние деньги портрета некоего старика мистическим образом разбогател и, погнавшись за деньгами и славой, потерял свой талант. Благодаря игровой стихии театра через довольно массивный пласт текста повести проступают главные темы: тема искусства и творчества, истинного дара и ремесла, призвания художника. Минимальные декорации, сдержанные образы, каждым актёром прожитый изнутри текст — всё в спектакле «Портрет» устроено так, чтобы пробудить воображение зрителя и дать ему возможность почувствовать вкус к художественному слову, глубине смыслов и ценности великих классических произведений.

В этом году фестиваль поп-культуры в Перми сменил название на «Паникотик» и позиционируется как тёплый и пушистый. Среди предложений — помощь приютам для бездомных животных. На главной сцене пройдёт конкурс косплееров в форматах «Дефиле» и «Танцы», на малой сцене — квизы, игры, турниры мечников и поединки рестлеров, мастер-классы по созданию и ремонту костюмов, аксессуаров и париков, лекции по созданию комиксов, проведению косплеев и монетизации своего хобби; большая ярмарка и «Аллея авторов», тематические кафе. Специальные гости — косплеер Кристина Косплей, автор графических романов Харальд Бьёрнсон и актёр озвучания аниме Александр Скиданов. Кроме того, в программе возможность поиграть в «Тайного Санту» (обмен подарками по принципу «кот в мешке») и «ДНД-игротека»: шесть разных приключений, каждое примерно по 60 минут.

В программе «самого тёплого и пушистого» зимнего события — выставка котиков и собак из приютов, фуд-корт с праздничной едой, живая музыка, котомаркет с интересными вещицами для людей и котиков, зимние мастер-классы, лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров Перми. На праздник можно будет принести и положить под ёлку подарки для подопечных приютов. Среди специальных событий зимнего «Котофеста» — кулинарный конкурс на лучшие печеньки, выступление музыкальных групп Ecperance и «Живая музыка», детское шоу «Радость рядом», кинопоказ мемных котиков, шоу бариста и лекция о кофе, благотворительное котокафе «Котовский» с авторскими десертами от кондитера Алексея Иванова, «волшебный» аквагрим, мастер-классы по росписи пряников, по созданию авторского шоппера, деревянного подвеса или панно в виде котика.

Программа начнётся с показа художественного фильма «Каждый мечтает о собаке». Юрка — замкнутый в себе 12-летний школьник, тяжело переживающий потерю отца. Обыденное течение его жизни меняется, когда в классе появляются новенькие — брат и сестра. Вместе им предстоит повзрослеть и узнать, чего стоит настоящая дружба. В программе также лучшие короткометражки пермских авторов, снятые за последние два года: «Литовский язык», «Забор», «Омут», «Все дети особые», «Соло Ярослава. История одного концерта», «Сама дура!». У зрителей будет возможность обсудить фильмы с их создателями. На показах будут присутствовать Яна Замалетдинова — режиссер фильма «Литовский язык», Сафия Шакиртова — режиссер фильма «Омут», Павел Трубин — режиссёр фильма «Соло Ярослава. История одного концерта» и Олеся Епишина — режиссер фильма «Сама дура!». В 12:00 — творческая встреча с актрисой театра и кино Катериной Шпицей, в 13:30 — творческая встреча с актёром, режиссёром, продюсером Антоном Богдановым.

В старинной кирхе состоится дебютный концерт хора Triumphus Vox под руководством Анастасии Гуляевой. В программе — английская, французская и немецкая музыка эпохи Возрождения и барокко, которая прозвучит a cappella и в сопровождении аутентичных инструментов: лютни, перкуссии, виолы да гамба и органа. Прозвучат произведения Баха, Пёрселла, Доуланда, Машо, сочинения из Кодекса Монпелье и традиционные мелодии безымянных авторов XIII-XIV веков. В концерте примут участие приглашенные музыканты: петербургский лютнист и контртенор Иван Петров, некогда участник хора musicAeterna, пермский этноперкуссионист Андрей Михайлов и Евгений Синицын на исторической виоле да гамбе. Билетов на концерты нет, но 7 декабря состоится онлайн-трансляция на официальных страницах «Триумфа» и Triumphus Vox ВКонтакте, на YouTube-канале «Триумфа» и в самом крупном паблике об академическом вокале The Art of Opera.

