Верховный суд РФ встал на сторону Пермской гордумы в споре с владельцами НТО

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Фото: Константин Долгановский

Верховный суд РФ постановил в полном объёме отменить решение Пермского краевого суда по спору Пермской городской думы с владельцами нестационарных торговых объектов (НТО). 

Напомним, в июле текущего года краевой суд отменил принятый гордумой пункт правил благоустройства. Пункт запрещает размещать нестационарные торговые объекты на придомовых территориях, детских, спортивных площадках и местах отдыха, а также на автомобильных стоянках. 

Решения отменить принятый депутатами пункт добивались владельцы пермских НТО и городские ТСЖ. 


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