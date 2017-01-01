Предприниматели вновь пытаются отменить запрет на размещение НТО рядом с жилыми домами Оспорить правила благоустройства Перми бизнес пробует в Пермском краевом суде

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На прошлой неделе был подан иск в Пермский краевой суд об оспаривании Правил благоустройства Перми. Предприниматели пытаются отменить запрет на размещение НТО на придомовых территориях. В качестве ответчика значится администрация Перми.

Напомним, аналогичный иск был подан в 2018 году. Пермский краевой суд тогда поддержал владельцев НТО. Однако, по итогам рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде, решение было принято в пользу администрации Перми.

Дмитрий Оксюта, представитель истцов, директор газеты «Эфир»:

— Предмет иска схож с тем, который был в 2018 году. Однако по содержанию доводов истцов есть существенные отличия. Если в иске 2018 года основной упор делался на ограничения прав собственности, то в том иске, который был подан сейчас, речь в первую очередь идёт о праве на беспрепятственное распространении печатных изданий.

Мы опираемся на 29-ю статью Конституции о свободе мысли и слова и на 25-ю статью Федерального закона «О СМИ», по которым розничная продажа СМИ не подлежит ограничениям, если только они не предусмотрены федеральным законодательством. При этом очевидно, что оспариваемый нами запрет в пермских Правилах благоустройства приводит к сокращению числа киосков печати и ограничивает доступ граждан к печатным СМИ. Хотя на федеральном уровне официально признано, что газетные киоски являются безальтернативным способом распространения периодических печатных изданий.

Знакомый с ситуацией источник «Нового компаньона» также в администрации Перми подтвердил, что предмет иска очень схож с тем, что уже рассматривался в 2018 году, однако у истцов есть законное право вновь подать новый иск.

«Поскольку были приняты новые городские Правила благоустройства, то формально у истцов появилось основание подать новый иск. Вместе с тем в России нет прецедентного права. Это означает, что суд при подаче каждого из исков каждый раз принимает решение независимо от принятых ранее. Так что даже в этом случае, если мы имеем дело с иском, предмет которого аналогичен ранее рассмотренного судом, все аргументы истцов будут снова рассмотрены в процессе. Понятно, что в таких историях не стоит загадывать, но необходимо иметь в виду, что практически по всем доводам, которые приводятся в иске, Верховный суд РФ уже давал свою оценку», — отмечает собеседник «Нового компаньона».

В пресс-службе администрации Перми оперативно получить комментарий не удалось.

Напомним, в марте 2018 года были внесены изменения в Правила благоустройства Перми.

Они предполагали запрет на размещения НТО, в том числе и на придомовых территориях, и на землях, где «не установлен вид разрешённого использования». И если Пермский краевой суд поддержал требования, то Верховный суд встал на сторону гордумы. В апелляционном определении Верховный суд России признал НТО не только торговыми объектами, но и «элементами благоустройства». Суд признал, что их размещение должно быть согласовано с «правилами по благоустройству».

В январе 2019 года также в Пермский краевой суд был подан иск об оспаривании норм краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае», которые использовались городскими властями для выписывания штрафов за незаконное размещение НТО. В июне 2019 года Пермский краевой суд поддержал часть требований предпринимателей и представителей ТСЖ и отменил их действие. Однако его решение вступит в законную силу только после рассмотрения апелляций сторон в Верховном суде.

Уже в августе 2019 года глава Перми Дмитрий Самойлов выступил с инициативой о внесении изменений краевой закон и предложил дифференцировать штрафы за незаконное размещение НТО. После публичного обсуждения проекта предприниматели и представители ТСЖ критиковали мэра за несвоевременность инициативы и требовали доработки проекта.

В сентябре 2019 года краевой минэк выпустил заключение об оценке регулирующего воздействия, в котором содержались негативные оценки законопроекта. А предприниматели вновь обратились в суд об оспаривании ещё одной статьи краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае», которой, по их мнению, могут начать массово пользоваться чиновники в случае проигрыша властей в Верховном суде.