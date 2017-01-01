Виктор Агеев: Хочется развеять стереотипы Вице-мэр Перми — о размещении нестационарных торговых объектов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Сергей Федосеев

— 1 июня в центре Перми начнут действовать новые правила размещения киосков и павильонов. В частности, их запретят устанавливать на придомовых территориях. Противники запрета говорят, что этим администрация нарушает право частной собственности. Так ли это?

— Мне бы хотелось развеять некоторые стереотипы. Ни о каком запрете размещения нестационарных объектов на частных территориях речь не идёт. Возможность размещать НТО есть, но только в зонах, где установлен соответствующий вид разрешённого использования. И отсутствие санкций не делало деятельность предпринимателей законной. Чтобы начать регулировать эту сферу, Пермская городская дума применила более эффективный и более близкий к органам местного самоуправления документ — Правила благоустройства и содержания территории в Перми. Если вы их почитаете, то увидите, что ни единого нового запрета документ не устанавливает. Городская дума лишь подтвердила, что размещение нестационарных торговых объектов там, где это запрещено, будет считаться нарушением правил благоустройства. Таким образом, у нас появилась возможность воздействовать на эту ситуацию силами муниципальных проверяющих.

— Скажите, пожалуйста, каков масштаб проблемы?

— При принятии проекта решения мы, естественно, оценивали количество объектов, которые на сегодняшний день размещены на частных территориях в противоречии с новыми изменениями в правила благоустройства. В целом на территории города примерно 800—900 таких объектов. Понятно, что их количество то увеличивается, то уменьшается, они переезжают с места на место, поэтому их строгий учёт затруднён.

— Не получится ли так, что Пермь ждёт «ночь длинных ковшей»?

— Это ещё один сложившийся стереотип, который совершено искусственно применяют к данной ситуации. Изменения в правила благоустройства не дают органам власти сносить объекты, расположенные на частных землях, но дают право за такое использование территории привлекать к административной ответственности. И мы полагаем, что под давлением административной ответственности собственник сам приведёт свою территорию в состояние, соответствующее правилам благо-

устройства. Поэтому фразеологизм «ночь длинных ковшей», как некая акция властей по демонтажу этих объектов, к этой норме не применим. С другой стороны, мы продолжим работу по упорядочиванию НТО, размещённых на муниципальных землях. Планируем до конца мая опубликовать новую схему размещения нестационарных объектов. Соответственно, их владельцам, если у них закончился договор, а места, которое они арендовали, в новой схеме нет, нужно будет убрать свой объект, принять участие в аукционе и приобрести новое место, соответствующее требованиям постановления правительства Пермского края. Даже те, кто был вынужден прекратить свою деятельность на частных землях, смогут приобрести место на муниципальной территории и продолжить торговлю.

— Что вы подразумеваете под административной ответственностью?

— Это штраф. Сумма разная для физических лиц и предпринимателей. К ответственности за нарушение правил благоустройства привлекают специалисты администраций районов.

— Для спальных районов города поправки к правилам благоустройства вступят в силу с нового года. Не получится ли так, что киоски уберут и жителям станет не хватать количества торговых точек?

— Поэтому в периферийных районах, где не хватает стационарных торговых объектов, мы стараемся увеличить количество мест в схеме НТО. Это нужно для того, чтобы удовлетворить сложившийся потребительский спрос и чтобы бизнес мог продолжить свою деятельность.

— Вы также вошли в конкурсную комиссию по разработке требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов. Зачем, на ваш взгляд, киоски приводить к единообразию?

— Никто не говорит о единообразии. Здесь речь идёт об общих требованиях к внешнему облику. Это же не продукт действий властей для создания какой-то запретительной нормы. Это действительно запрос населения. Сейчас в городе у нас полное «разнообразие», и то, как всё это выглядит, нуждается в реформе. Должен быть установлен определённый стандарт. Во многих крупных городах такой стандарт внедрён и уже успел себя позитивно зарекомендовать. Поэтому правительство края своим постановлением установило требования к размерам и конфигурации НТО. Это не значит, что мы регламентируем торговое оборудование, декоративные элементы и т. д., но регулировать общие требования к внешнему облику объектов уместно.

— Механизм контроля тоже штраф?

— Конечно. Это также внесено в требования в качестве нормы правил благоустройства.

— В конкурсной документации сказано, что участники конкурса должны предложить варианты внешнего вида киосков и павильонов отдельно для центра Перми и остальных территорий края. Почему они должны различаться?

— Это шаг навстречу бизнесу. Очевидно, что к объектам, расположенным в центральных архитектурно ценных частях города, требования должны быть одни и, наверное, более высокие. Едва ли такие строгие требования, которые, безусловно, влияют на стоимость объекта, следует предъявлять к киоскам, которые расположены не в таких важных с архитектурной точки зрения частях города.

— Конкурсная комиссия также будет отмечать отражение во внешнем виде торговых объектов «культурно-исторических черт Пермского края». По вашему мнению, в чём они могут заключаться?

— Давайте посмотрим, как они будут творчески отражены в конкурсных работах. Но, наверное, это хорошо, когда каким-то образом учитывается архитектурное своеобразие той или иной территории. Тут два подхода. Во-первых, можно попытаться вписать нестационарные торговые объекты в архитектурную среду. Но, как правило, это не очень здорово получается. Например, если воплотить во временном конструктиве архитектурное решение сталинского ампира, это всё равно будет выглядеть искусственно. Достаточно быстро теряется первоначальный лоск таких конструкций, и они перестают выглядеть наравне с ценной исторической застройкой. Второй вариант — сделать эти киоски максимально простыми по внешнему виду и конструкции. Помните, раньше были киоски «Союзпечати»? Они везде всегда стояли одинаковые и имели предельно простой внешний облик. Но именно благодаря своей простоте они вписывались в любую окружающую реальность и не диссонировали с ней. Мы посмотрим, какие подходы будут реализованы. Увидим, какой будет более уместен, и, соответственно, сделаем свои выводы.

— В преддверии юбилея Перми город начнут благоустраивать ещё активнее. Например, это будет касаться дорожного ремонта, озеленения и ремонта фасадов домов на Комсомольском проспекте. Что, по вашему мнению, ещё можно или нужно сделать, чтобы привести город в порядок?

— Я бы, скорее, обозначил некие принципы, которыми мы руководствуемся в этой работе. В первую очередь это принцип комплексности. Нужно в комплексе привести территорию к определённому внешнему виду, начиная с центральных частей города и расширяя эти ареалы на оставшуюся территорию города. Конечно, это требует серьёзных организационных усилий и финансовых издержек. Но зато и эффект наблюдается в несколько раз лучше.