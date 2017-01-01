Общественники пытаются отстоять право на размещение НТО на придомовых территориях ТСЖ из Перми подало жалобу в Конституционный суд

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Фото: Матвей Любимов

ТСЖ «Мирный» (Пермь, ул. Мира, д. 74) подало жалобу в Конституционный суд Российской Федерации. В ней пермские общественники просят проверить нормы в нормативно-правовых актах, регулирующие размещение нестационарной торговли на придомовых территориях.

Председатель ТСЖ «Мирный» Галина Галимова рассказала «Новому компаньону», что в жалобе отстаивается «право использования частной территории»:

— Сдача в аренду земли позволяла получать прибыль, тратить её на ремонты, содержание штата работников. После внесения изменений в Правила благоустройства размещать НТО на придомовых территориях стало невозможно. Нам непонятно, почему нельзя её использовать, как мы это делали 20 лет, пытаемся с этим бороться законными методами.

Это далеко не первый иск, поданный в суды от пермских предпринимателей и представителей ТСЖ. Напомним, что в марте 2018 года были внесены изменения в Правила благоустройства Перми.

Принятые Пермской городской думой в марте 2018 года изменения предполагали запрет на размещения НТО, в том числе и на придомовых территориях, и на землях, где «не установлен вид разрешённого использования». И если Пермский краевой суд поддержал требования, то Верховный суд встал на сторону властей. В апелляционном определении Верховный суд России признал НТО не только торговыми объектами, но и «элементами благоустройства». Суд признал, что их размещение должно быть согласовано с «правилами по благоустройству».

В январе 2019 года уже в Пермский краевой суд был подан иск об оспаривании норм краевого Закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае», которые использовались городскими властями для выписывания штрафов. В июне 2019 года Пермский краевой суд поддержал часть требований предпринимателей и представителей ТСЖ и отменил их действие. Однако его решение вступит в законную силу только после рассмотрения апелляций сторон в Верховном суде. В администрации Перми уже выступили с инициативой по коррекции этих норм в краевом законе (в Законодательное собрание инициатива мэра пока не поступила).

Губернатор, пермские производители, представители бизнес-сообществ неоднократно критиковали действия городских властей в отношении нестационарной торговли в Перми. По оценкам экспертов и чиновников, число НТО в Перми до реформы составляло порядка 2,5 тыс. В планах у городских властей — оставить только примерно 600 объектов нестационарной торговли на муниципальных землях (плюс ещё некоторое количество НТО по продаже воды). В июне 2019 года городские власти сделали исключение только для вендинговых аппаратов по продаже воды. В Правила благоустройства были внесены изменения, которые позволили их размещать на придомовых территориях.

Весной-летом 2019 года в ещё одном муниципалитете Пермского края разгорелся конфликт между предпринимателями-владельцами НТО и городскими властями. Во втором по величине муниципалитете Пермского края Чайковском владельцы НТО с трёх мини-рынков подали иски в краевой Арбитражный суд. Первый иск был рассмотрен и в требовании предпринимателям было отказано, однако за ними суд оставил право обратиться с иском повторно.