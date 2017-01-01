Ларёк не сдаётся В суде оспаривается правомерность начисления штрафов за незаконные НТО

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Власти Перми вступили в очередное противостояние с владельцами НТО и представителями ТСЖ, не убравшими киоски из дворов. В прошлый четверг, 21 марта, в Пермском краевом суде стартовал судебный процесс, предметом которого стали штрафы за незаконную установку киосков в нарушение правил благоустройства города. Истцы — предприниматели и представители ТСЖ — считают, что в Кодексе об административных правонарушениях уже прописана ответственность, а региональные законы не могут в обход федеральных ограничивать право распоряжения собственностью. Тем временем мэрия разыгрывает на торгах новые места под киоски и анонсирует увеличение их количества в схеме.

Фото: Константин Долгановский

300 тысяч штрафа

Пермские предприниматели и представители ТСЖ вновь обратились в суд, оспаривая штрафы за незаконное размещение НТО. Среди истцов — ООО «Прессамаркет», предприниматель Сергей

Ерёмин, ТСЖ «Ленина, 69». Ответчиком является Законодательное собрание Пермского края. Предмет разбирательства — введение штрафов за установленный нестационарный торговый объект (июньские поправки в краевой закон №460 от 06.04.2015 «Об административных правонарушениях в Пермском крае»). Истцы требуют «признать недействующими статью 6.7.1 полностью и статью 6.7 в той мере, в которой данная статья устанавливает административную ответственность за размещение нестационарных торговых объектов». В них речь идёт о штрафах за нарушение правил благоустройства. Истцы считают, что в КоАП уже есть несколько статей, которые предусматривают санкции за аналогичные нарушения. Поскольку региональные законы должны соответствовать федеральным и не ограничивать право распоряжения собственностью, представители ТСЖ и владельцы НТО требуют признать недействительными те пункты краевого закона, по которым они несут административную ответственность. Если краевой суд согласится с их позицией, у них появится основание оспорить уже наложенные штрафы.

Напомним, штрафы за незаконное размещение киосков Законодательное собрание утвердило в июне 2018 года. За первое нарушение для физлиц размер штрафа составляет от 3 тыс. до 4 тыс. руб. (за повторное от 4 тыс. до 5 тыс. руб.), для должностных лиц — от 9 тыс. до 10 тыс. руб. (за повторное от 10 тыс. до 15 тыс. руб.), для юридических лиц — от 90 тыс. до 100 тыс. руб. (за повторное от 100 тыс. до 150 тыс. руб.). С 1 мая 2019 года согласно тому же июньскому решению региональных законодателей штрафы за несанкционированные НТО по оспариваемому в Пермском краевом суде краевому закону останутся прежними только для граждан. Должностным лицам по первому предписанию муниципалитет выпишет штраф от 15 тыс. до 20 тыс. руб. (по повторному — уже от 20 тыс. до 25 тыс. руб.), юридическим — от 250 тыс. до 300 тыс. руб. (по повторному — от 300 тыс. до 350 тыс. руб.).

Противостояние НТО и властей длится уже почти год с того момента, как Пермская гордума запретила устанавливать киоски на придомовой территории и внесла ряд других ограничивающих этот вид бизнеса поправок в местные правила благоустройства. Также власти утвердили новую территориальную схему размещения НТО. По оценкам экспертов, она в три-четыре раза сокращает количество мест под киоски. До утверждения схемы размещения НТО постановлением №521 от 02.08.2018 в городе было 876 мест (на муниципальной земле). В администрации Перми считают, что введение новой территориальной схемы размещения НТО сделает город более комфортным. Сейчас, по мнению чиновников, в центре Перми достаточно много нестационарных объектов. Среди них киоски по продаже газет и журналов, овощей и фруктов, кондитерских изделий и вендинговые автоматы по продаже воды. Также в администрации настаивают на том, что «в периферийных частях города никаких ограничений по количеству мест в схеме не предусмотрено».

Администрация Перми неоднократно отмечала, что в схему могут вноситься изменения, касающиеся как локации, так и специализации тех или иных нестационарных объектов. В настоящее время идёт согласование проекта о внесении изменений в схему — количество мест в схеме достигнет 653.

В прошлом году пермские общественники, предприниматели и ТСЖ уже оспаривали в судах нормы Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми. И если Пермский краевой суд поддержал требования, то Верховный суд встал на сторону властей. В апелляционном определении он признал НТО не только торговыми объектами, но и элементами благоустройства. Это значит, что их размещение должно осуществляться в соответствии с местными правилами благоустройства.

Снести и построить заново

Все киоски, не попавшие в схему, подлежат демонтажу. По сообщению пресс-службы администрации Перми, с начала 2018 года по 15 марта 2019 года на муниципальных землях был демонтирован 751 объект, и только 198 из них — в принудительном порядке.

С 1 августа 2018 года по 21 марта 2019 года на частных землях было демонтировано 143 павильона. Большую часть (137) убрали сами собственники. Только шесть киосков были демонтированы принудительно.

Некоторые предприниматели сами решили перевезти свои киоски на частные земли. Владелица торговой точки по продаже молочных продуктов рассказала, что летом 2018 года, взяв кредит на пять лет, она поставила новый киоск на земле ТСЖ. Сама же работает в нём продавцом. «Администрация района с начала года выписала мне уже два штрафа. Если это будет продолжаться, то вынуждена буду закрыть павильон. Только как буду гасить кредит и где после этого искать работу, не знаю», — поделилась предприниматель. Пока она продолжает платить штрафы и рассчитывает на то, что в результате судебного процесса нормы закона Пермского края «Об административных правонарушениях» будут отменены.

Впрочем, большинство владельцев НТО и представителей ТСЖ пока выжидают и не платят штрафы. По данным администрации Перми, по статье 6.7.1 с июня 2018 года по 15 марта 2019 года было наложено штрафов на 16,7 млн руб. При этом уплачено только 455 тыс. руб. И лишь немногие принимают решение о демонтаже.

Представители ТСЖ жалуются на то, что штрафы им выписывают вне зависимости от того, когда и на какой срок был заключён договор аренды с владельцем НТО. «В 2017 году ТСЖ провело собрание и приняло решение заключить договор с владельцем НТО. Договор зарегистрирован в Росреестре. В марте 2018 года изменились Правила благоустройства в Перми. За действия, произведённые в 2017 году, когда запретов не было, ТСЖ оштрафовали, хотя закон обратной силы не имеет», — рассказал один из юристов, представляющий интересы ТСЖ в суде.

По итогам аукционов, согласно новой схеме размещения НТО на территории города, заключено 228 договоров.

ООО «Хлебозавод «Кондитер №8» много лет реализует свою продукцию через павильон на ул. Стахановской, 19. В прошлом году предприятию пришлось участвовать в аукционе на своё «старое» место. Директор ООО «Хлебозавод «Кондитер №8» Павел Балыбердин особого волнения от участия в аукционе не испытывал: «Ещё до аукциона мы поставили себе потолок цены, выше которого не готовы были платить. И всё-таки оказались в его границах, хотя и заплатили в несколько раз больше, чем в прежние годы».

Другой предприниматель, также выигравший аукцион на одну из своих прежних точек, посетовал, что специализация у точки прежняя, но площадь киоска была сокращена и изменена его конфигурация. «Планировал строить на старом фундаменте. А теперь придётся возводить всё с нуля. А это уже другие расходы», — говорит бизнесмен.

Предприниматели считают, что администрация города могла бы ввести преимущественное право для тех, кто уже давно стоит на разыгрываемом месте. «Мы много усилий вкладываем в свою точку, и очень жалко терять такое место», — говорит один из владельцев киосков.

Основные претензии предпринимателей, касающиеся проводимых аукционов, сводятся к расположению площадок для размещения киосков, малому сроку договора, дающего право на размещение (12 месяцев), и достаточно высокой цене, рассказывает член рабочей группы по вопросам размещения НТО при краевом бизнес-омбудсмене, юрист Пермской ТПП Владимир Халдеев. Заключение договора сроком на один год не позволяет вернуть затраты, вложенные в размещение НТО. «Многие предприниматели, ведущие торговлю в НТО, осуществляют бизнес-планирование сроком на три—пять лет, некоторые из них берут кредиты на приобретение и размещение сроком более года, — говорит эксперт. — Кроме того, предприниматели хотят, чтобы правила размещения НТО были стабильными и не менялись с течением времени. В целом предоставление права на заключение договоров об осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте посредством проведения аукционов в электронной форме делает процедуру заключения договоров прозрачной, понятной и доступной для бизнеса».

Давайте жить дружно

Владимир Халдеев отмечает, что для города, занимающего обширную площадь и имеющего невысокую плотность застройки, 570 объектов, предусмотренных схемой, — это немного. Если проанализировать схему, то можно увидеть, что НТО расположены достаточно свободно. «Есть целые микрорайоны, где НТО в схеме отсутствуют вовсе, например в микрорайоне Заозерье. На некоторые микрорайоны приходится только один киоск. Например, в посёлке Новые Ляды согласно схеме можно разместить только один киоск для торговли мороженым и прохладительными напитками. На Гайве в схему попал мини-рынок, где на небольшой площади расположены сразу 37 НТО. Также сразу 67 НТО разместились на ул. Красноборской, около Северного кладбища», — говорит эксперт.

По его словам, назвать точную цифру, сколько НТО нужно городу, достаточно сложно. В любом случае количество киосков, места их размещения, а также назначение каждого конкретного НТО должны тщательно продумываться. Кроме того, НТО должны гармонировать с окружающей городской застройкой, быть в едином стиле. «Со временем станет понятно, достаточно ли предложенного на сегодня количества или нет, — говорит Халдеев. — На мой взгляд, конфликт имеет в первую очередь экономические причины. Сдача в аренду земель под размещение НТО приносит ТСЖ определённый доход. Доход от сдачи земли в аренду может расходоваться ТСЖ на любые нужды, без конкретного назначения. При этом ряд ТСЖ имеют земельные участки, расположение которых позволяет разместить НТО таким образом, чтобы доступ к ним осуществлялся с улицы, а не со стороны двора. Иными словами, объекты фактически располагаются на городской улице, а не в дворовом пространстве. Достижение компромисса возможно, но обе стороны конфликта (городские власти и ТСЖ) должны для этого провести переговоры. Площадкой для переговоров может выступить, например, Пермская торгово-промышленная палата».

Первый заместитель главы городской администрации Виктор Агеев подчеркнул, что речь не идёт о сокращении количества НТО как самоцели. «Администрация Перми в рамках правового поля упорядочивает нестационарную торговлю. Через этот этап должны пройти все российские города, которые претендуют на то, чтобы быть комфортными. Очевидно, что сфера нестационарной торговли нуждается в преобразовании. Именно с этой целью была разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов», — заявил Виктор Агеев, отметив, что готов слышать предложения бизнеса.

Пермский бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков предложил создать рабочую группу по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, которая займётся поиском «системных подходов к принятию компромиссных решений». По его словам, туда войдут представители краевого минпромторга, администрации Перми, Пермской городской думы, Пермской торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и «Опоры России».

Выяснять отношения с властями владельцы НТО продолжат в Пермском краевом суде уже 8 апреля.