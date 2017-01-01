В краевом Арбитражном суде определились по киосками и павильонам в Чайковском За предпринимателями остаётся право обратиться в суд повторно

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Фото: Вконтакте

Арбитражный суд Пермского края отказал предпринимателю из Чайковского в преимущественном праве на аренду участка на размещение НТО. Эксперты считают, что аналогичные решения могут быть вынесены по остальным делам (пока производство по ним остановлено судом).

Напомним, что в июле несколько владельцев киосков и павильонов, расположенных на трёх мини-рынках Чайковского, обратились с исками в Арбитражный суд Пермского края. В них они требовали от администрации Чайковского отозвать уведомления о демонтаже и заключить договор на размещение их киосков и павильонов по преимущественному праву без торгов (так сейчас требуют от муниципалитетов краевые правила размещения нестационарной торговли). Одним из главных аргументов предпринимателей стал срок действия принятой несколько лет назад схемы размещения нестационарной торговли в Чайковском. Он был установлен с 2017 г. по 2021 г.

Поскольку новая схема была принята только в конце июля, порядок размещения — в начале мая, а заявления предприниматели подали в конце апреля 2019 года, то владельцы киосков и павильонов посчитали, что вправе требовать от администрации заключения договоров с преимущественным правом аренды до конца срока действия схемы размещения НТО до 2021 года. В администрации Чайковского считают, что сроки действия договоров на размещение НТО истекли ещё в декабре 2018 года. Там ссылались на принятое в конце ноября 2017 года постановление краевого правительства, которым был утверждён порядок разработки и утверждения схемы размещения НТО. Поскольку по данному постановлению размещение НТО в регионе стало возможным только через процедуру аукционов, то администрацией городского округа были направлены уведомления о демонтаже киосков и павильонов предпринимателей.

Председатель Арбитражного суда Пермского края Татьяна Мещерякова (она вела дело) отказала в удовлетворении иска предпринимателю. В её решении говорится о том, что, согласно правилам размещения НТО, принятым постановлением администрации Чайковского района №880, для реализации предпринимателем своего преимущественного права нужно заявить об этом «не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия договора». В суде предприниматель доказать это не смогла. В вызове свидетелей суд отказал, поскольку «факт обращения предпринимателя в уполномоченный орган с заявлением о реализации преимущественного права на заключение договора на размещение временного сооружения не может подтверждаться свидетельскими показаниями, данный факт должен быть подтверждён письменными доказательствами по делу». Суд также обратил внимание на то, что отказ администрации Чайковского в форме письма также не может говорить о «бездействии администрации», поскольку был дан «мотивированный ответ в разумный срок».Однако одно из требований предпринимателей, касающееся возложение на администрацию Чайковского заключить договор аренды, суд рассматривать не стал.

Владимир Халдеев, юрист Пермской ТПП:

— По сути суд указал, что одно из заявленных требований относится к порядку восстановления нарушенных прав и не полежит рассмотрению в рамках дела о признании незаконным действий или бездействия. При этом предприниматель сохраняет право обратиться с данным требованием в рамках отдельного иска.

В другом, коллективном, иске Арбитражный суд Пермского края оставил требования без рассмотрения по существу. По словам Владимира Халдеева, определение суда было связано с тем, что иск был подан от физических лиц, а такие дела рассматриваются в судах общей юрисдикции. По остальным делам Арбитражный суд Пермского края приостановил производство «во избежание принятия противоречащих друг другу судебных актов.

Напомним, ранее во втором крупном муниципалитете Пермского края реформа НТО натолкнулась на активное противодействие со стороны бизнеса. В конце апреля 2019 года администрация Чайковского городского округа направила нескольким десяткам предпринимателей уведомления о сносе нестационарных торговых объектов (в основном они расположены компактно в районе трёх мини-рынков Чайковского). Недовольство предпринимателей было вызвано тем, что вместо заключения договоров по преимущественному праву теперь места под размещение своих павильонов и киосков они должны были выигрывать на открытых торгах. Они обращали внимание на то, что чиновники обещали им заключить с ними договоры с начала 2019 года, однако совершенно неожиданно для них поменяли позицию в апреле 2019 года, вручив уведомления о демонтаже. В конце июля 2019 года была принята новая схема размещения нестационарной торговли в Чайковском. Однако предприниматели продолжают добиваться заключения договоров по «старой» схеме, которая действовала на момент подачи ими официальных заявок на заключение договоров.

Прокуратура встала на сторону бизнесменов, там посчитали прежние договоры «возобновлёнными на тех же условиях на неопределённый срок» и признали неправомерным требование администрации «о демонтаже нестационарных торговых объектов в срок до 1 июля 2019 года». В краевом минпромторге считают, что сейчас в регионе возможно размещение НТО через проведение электронных аукционов. В официальном комментарии краевого минпромторга также говорится о распространённости практики проведения аукционов на места под НТО в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани: «Такой подход позволяет создать здоровую конкуренцию среди предпринимателей, тем самым повысить качество предоставляемых услуг и создать более комфортную среду для жителей края. Механизм электронного аукциона исключает коррупционную составляющую, позволяет участникам рынка самим определять справедливую цену за размещение НТО».