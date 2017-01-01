В Чайковском утвердили схему размещения объектов нестационарной торговли Однако конфликт между администрацией и предпринимателями продолжается

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Фото: Вконтакте

Администрация Чайковского городского округа утвердила в конце июля 2019 года схему размещения объектов нестационарной торговли. Это было сделано на фоне конфликта с предпринимателями с трёх мини-рынков Чайковского (Заринского, Завокзального и на ул. Уральской). Большинство мест под киоски и павильоны остались в схеме. Предприниматели требуют от администрации заключения договоров по прежней схеме размещения их киосков и павильонов (она предполагала их размещение до 2021 года). В администрации Чайковского продолжают настаивать на проведении аукционов и предлагают предпринимателям на них выиграть места под размещение НТО.

В новой схеме нет только нескольких НТО, которые отсутствовали и в старой схеме, но фактически до сих по являются частью мини-рынка на ул. Уральской. Это примерно 10 объектов нестационарной торговли, которые относятся к первой очереди мини-рынка (1-я очередь на ул. Камской).

В администрации Чайковского отмечают, что земля под этой частью мини-рынка на ул. Уральской и ранее не предполагала размещения там объектов нестационарной торговли. По словам главы Чайковского Юрия Вострикова, там предполагается благоустроить территорию, но с конкретными планами в администрации пока не определились.

Но утверждение новой схемы на требования предпринимателей к администрации городского округа не повлияло. Бизнесмены, позицию которых поддерживает прокуратура, просят предоставить места для размещения НТО без проведения аукциона, заключив договоры по ранее установленным правилам и действовавшей схеме (срок её действия был установлен с 2017 по 2021 год).

«В администрации Чайковского городского округа приняли и зарегистрировали заявления предпринимателей о реализации преимущественного права на заключение договоров на размещение временного сооружения в конце апреля. А новый порядок размещения НТО был принят администрацией только 6 мая. Поскольку действие вновь принятого нормативно-правового акта обратной силы не имеет, то договоры должны быть заключены по действовавшим до 6 мая 2019 года правилам в соответствии со старой схемой», — рассказывает представитель предпринимателей из Чайковского Елена Зиновьева.

В администрации Чайковского считают, что сроки действия договоров на размещение НТО истекли ещё в декабре 2018 года. Там также ссылаются на принятие постановления правительства Пермского края от 28 ноября 2017 года с порядком разработки и утверждения схемы размещения НТО. Поскольку по данному постановлению размещение НТО в регионе стало возможным только через процедуру аукционов, то администрацией городского округа были направлены уведомления о демонтаже киосков и павильонов предпринимателей.

По словам Юрия Вострикова, сейчас продолжаются консультации как с краевыми чиновниками, так и с предпринимателями. «Мы ищем возможности по пролонгации договоров. И мы их перезаключим, если при этом останемся в рамках закона», — сказал «Новому компаньону» глава Чайковского.

Предприниматели считают, что местные власти не установили период для перехода к новой краевой системе размещения объектов нестационарной торговли. В администрации Чайковского с этим не согласны и ссылаются на сроки окончания договоров на размещение НТО (декабрь 2018 года). Кроме того, чиновники обращают внимание на то, что в порядке разработки и утверждения схемы размещения НТО, который был утверждён постановлением краевого правительства от 28 ноября 2017 года, также были предусмотрены переходные периоды. Для всех муниципалитетов региона переходный период длился с ноября 2017-го по 31 декабря 2018 года, а для преобразованных муниципалитетов — до конца марта 2019 года (к ним относится Чайковский).

«В Чайковском получилось так, что предприниматели не были в курсе изменений. Получается, что фактически диалог у местных властей с бизнесом там не вёлся. Желательно, чтобы на уровне муниципалитета был установлен дополнительный переходный период, которого в Чайковском не было», — рассказал «Новому компаньону» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков.

Напомним, что уже во втором крупном муниципалитете Пермского края реформа НТО натолкнулась на активное противодействие со стороны бизнеса. Согласно данным краевого минпромторга, на муниципальной земле в Чайковском городском округе расположено 76 НТО, из них 37 расположены на территории так называемых мини-рынков. В конце апреля 2019 года администрация Чайковского направила нескольким десяткам предпринимателей уведомления о сносе нестационарных торговых объектов. В мэрии посчитали что, поскольку действие договоров с бизнесменами истекло в конце декабря, сейчас нет правовых оснований для размещения НТО. При этом администрация ещё Чайковского муниципального района на протяжении нескольких лет заключала договоры с предпринимателями сроком на 11 месяцев. С начала 2019 года чиновники обещали, что заключат новые договоры, но в конце апреля неожиданно для бизнесменов предложили им выиграть свои «старые» места на торгах. Предприниматели обращают внимание на то, что уведомления о демонтаже направлены только тем предпринимателям, которые ведут торговлю на мини-рынках Чайковского в микрорайонах Завокзальном, Заринском и Уральском. Таким образом, они расположены как минимум компактно. В администрации городского округа отвергают обвинения в избирательности и ссылаются на изменение правил размещения НТО, принятые на краевом уровне.

Прокуратура встала на сторону бизнесменов, там посчитали прежние договоры «возобновлёнными на тех же условиях на неопределённый срок» и признали неправомерным требование администрации «о демонтаже нестационарных торговых объектов в срок до 1 июля 2019 года». В краевом минпромторге считают, что сейчас в регионе возможно размещение НТО через проведение электронных аукционов. В официальном комментарии краевого минпромторга также говорится о распространённости практики проведения аукционов на места под НТО в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани: «Такой подход позволяет создать здоровую конкуренцию среди предпринимателей, тем самым повысить качество предоставляемых услуг и создать более комфортную среду для жителей края. Механизм электронного аукциона исключает коррупционную составляющую, позволяет участникам рынка самим определять справедливую цену за размещение НТО».