Елена Бардукова Заверните поплотнее Эксперты положительно оценивают решение ограничить организацию точек питания в киосках и павильонах Поделиться Твитнуть

С начала нового года в Пермском крае произошло сразу два случая с массовым отправлением людей в предприятиях общественного питания. После чего глава региона Дмитрий Махонин сообщил в своём telegram-канале о том, что «поручил администрации губернатора и краевому минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути мини-столовок, в киосках и павильонах». По мнению экспертов, конкуренция от этого не пострадает, а качество работы индустрии повысится.

По словам владельца пермских ресторанов «Улитка» и «Маркс» Олега Ощепкова, большинство временных павильонов не имеют возможности организовать производство с соблюдением санитарных норм.

«Проблема не в том, что это павильон, проблема в том, что там, как правило, нет нормальной канализации, хорошей вытяжки, проточной воды, много чего нет, без чего невозможно поддерживать высокий стандарт общепита. Уверен, что данное решение приведет к повышению качества работы индустрии в целом, — считает ресторатор. — Так же, как и та работа власти, которая нацелена на ликвидацию стихийных рынков. Им на смену приходят фудмоллы, объединяющие многочисленные корнеры с различными концептами кухонь и фермерские рынки со свежими продуктами. Повышение культуры гастрономии — это очень правильный шаг».

Декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова также отмечает, что всё достаточно индивидуально, потому что не в каждом таком заведении можно обеспечить соответствующее качество приготовления еды и необходимый уровень безопасности. О том, какие именно механизмы ограничения организации точек питания в киосках и павильонах будут разработаны, пока рано.

«Возможно, для заведений общепита разработают более детальные критерии, связанные в том числе с расположением в капитальных и некапитальных строениях, в соответствии с которыми можно будет оказывать услуги общественного питания. Но смысл в ограничениях есть, потому что приоритет всё же стоит отдавать здоровью, безопасности и жизни людей. Что касается конкурентной среды, помимо заведений, работающих в быстровозводимых сооружениях, у нас достаточно много кафе, которые находятся в более хороших условиях, конкуренция есть», — говорит Татьяна Миролюбова.

Напомним, перед Новым годом и в первых числах января в пермские больницы с признаками пищевого отравления стали массово обращаться жители краевой столицы. Количество пострадавших превысило 80 человек. Все они приобретали продукцию в сети пекарен «Хлебница». Причиной отравления стал возбудитель сальмонеллёза. Как рассказали в Управлении регионального Роспотребнадзора сальмонелла была обнаружена в натёртом сыре, нарезанных грибах в вакуумных упаковках, сосисках «Куриные охлаждённые третьего сорта Аппетитные» Кунгурского мясокомбината. Помимо этого, возбудители кишечной инфекции были и в замороженной тушке цыплёнка-бройлера Акашевской птицефабрики.

По решению суда деятельность шести пекарен сети была приостановлена. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в группе лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Под домашний арест до 9 марта были отправлены исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» в Перми Ксения Троицкая и индивидуальный предприниматель Юлия Гагарина

Второй случай произошёл в Кунгуре. Первые случаи заболевания острыми кишечными инфекциями были зарегистрированы 30 января, пострадавшими стали посетители кафе Shaurma-kosmos, владельцем которого является индивидуальный предприниматель Шухрат Имомов. По информации Роспотребнадзора, источником отравления также стал возбудитель сальмонеллёза.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 73 человека, среди них 25 детей. 66 человек, в том числе 24 ребёнка, госпитализированы.

Кафе сейчас закрыто. По факту отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Шухрат Имомов задержан и отправлен судом под домашний арест.

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