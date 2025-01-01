В Кунгуре зафиксировано массовое отравление шаурмой Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

После посещения одного из кафе Кунгура в Пермском крае 30 января сразу несколько человек обратились в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления. По данным telegram-канала SHOT, пострадали 14 человек, в том числе двое подростков 13 и 15 лет.

По данным канала, речь идёт о SHAURMA COSMOS на ул. Коммуны. Десять человек, включая детей, госпитализированы, остальные после оказания помощи отпущены домой.

В управлении Роспотребнадзора по региону «Новому компаньону» заявили, что готовят официальный релиз.

В СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи территориального следственного отдела с участием следователей-криминалистов регионального следственного управления и сотрудников Роспотребнадзора проводят осмотры места происшествия, в ходе которых изымается документация и иные объекты, имеющие значение для следствия, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы.

Кроме того, проводятся допросы персонала кафе и потерпевших. Работа кафе приостановлена. Ход расследования находится на контроле в аппарате ведомства.

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