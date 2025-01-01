В Пермском крае задержан собственник кафе, где массово отравились люди В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В Кунгуре Пермского края по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан собственник кафе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве отметили, что он является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по факту массового отравления людей в принадлежащей ему точке общепита 30 января.

Подозреваемого уже допросили, следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, причиной отравления стал возбудитель сальмонеллёза. В кафе «Shaurma-kosmos» (ИП Шухрат Имомов) были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе приостановлена до решения Кунгурского городского суда.

В Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели проверку заведения и выяснили, что при организации питания в кафе допущено использование «продукции неизвестного происхождения».

По данным минздрава, на текущий момент за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 32 человека, среди них 13 детей. В настоящее время 29 человек, в том числе 11 детей, госпитализированы. Они находятся в состоянии средней тяжести.

После сообщений о массовом отравлении людей губернатор Дмитрий Махонин заявил, что хочет ограничить в Пермском крае работу кафе и других заведений общественного питания в ларьках и павильонах.

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