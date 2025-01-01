В Прикамье могут ограничить работу точек общепита в киосках и павильонах Губернатор поручил минпромторгу проработать вопрос Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Дмитрий Махонин хотел бы ограничить в Пермском крае работу кафе и других заведений общественного питания в павильонах. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале после сообщений о массовом отравлении людей в кунгурском кафе Shaurma-kosmos 30 января.

«Второй случай массового пищевого отравления людей за последний месяц. В этот раз в Кунгуре. Сейчас надзорные органы выясняют обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Со своей стороны Минздрав оказывает всю необходимую помощь пострадавшим, среди которых, к сожалению, есть дети. Поручил Администрации губернатора и краевому Минпромторгу проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания, по сути, мини-столовок, в киосках и павильонах», — говорится в сообщении главы региона.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, причиной отравления стал возбудитель сальмонеллёза. В кафе Shaurma-kosmos выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Деятельность кафе приостановлена до решения Кунгурского городского суда.

В Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели проверку заведения ИП Шухрата Имомова и выяснили, что при организации питания в кафе допущено использование «продукции неизвестного происхождения».

По факту отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным минздрава, на текущий момент за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 32 человека, среди них 13 детей. В настоящее время 29 человек, в том числе 11 детей, госпитализированы. Они находятся в состоянии средней тяжести.

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