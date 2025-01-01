Количество отравившихся шаурмой в кафе в Пермском крае выросло до 32 человек Госпитализированы 29 Поделиться Твитнуть

На текущий момент за медицинской помощью в Кунгуре Пермского края с симптомами отравления обратились 32 человека, среди них 13 детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве добавили, что 29 человек, в том числе 11 детей, были госпитализированы. «В настоящее время они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в министерстве.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю прокомментировали ситуацию с массовым отравлением в одном из кафе Кунгура.

В ведомстве отметили, что с 30 января в городе были зарегистрированы многочисленные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. По предварительным данным, источником стал возбудитель сальмонеллёза.

Все пострадавшие употребляли готовые блюда в кафе «Shaurma-kosmos», владельцем которого является индивидуальный предприниматель Шухрат Имомов.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю незамедлительно начало санитарно-эпидемиологическое расследование, взяты пробы воды, пищевых продуктов и сырья, обследованы сотрудники точки питания. В ведомстве сообщают, что были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства.

Деятельность кафе приостановлена до решения Кунгурского городского суда.

В Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели проверку заведения ИП Шухрата Имомова и выяснили, что при организации питания в кафе допущено использование «продукции неизвестного происхождения».

В СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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