У отравившихся в кафе в Пермском крае выявлен возбудитель сальмонеллёза В точке общепита нашли грубые нарушения санитарного законодательства Поделиться Твитнуть

Скриншот видео СУ СК России по Пермскому краю

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю прокомментировало ситуацию с массовым отравлением в одном из кафе Кунгура.

В ведомстве отметили, что с 30 января в городе были зарегистрированы случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. По предварительным данным, источником стал возбудитель сальмонеллёза.

Все пострадавшие употребляли готовые блюда в кафе «Shaurma-kosmos», владельцем которого является индивидуальный предприниматель Шухрат Имомов.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю незамедлительно начало санитарно-эпидемиологическое расследование, взяты пробы воды, пищевых продуктов и сырья, обследованы сотрудники точки питания. В ведомстве сообщают, что были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства.

Деятельность кафе приостановлена до решения Кунгурского городского суда. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Напомним, ранее сообщалось, что после посещения одного из кафе Кунгура в Пермском крае 30 января сразу несколько человек обратились в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления. Шаурмой отравились 25 человек, среди них 10 детей. Такие данные на 31 января сообщили в прокуратуре региона, отметив, что держат ситуацию на контроле.

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