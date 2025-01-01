Количество отравившихся шаурмой в Пермском крае выросло до 25 человек В РПН ситуацию пока не прокомментировали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре Пермского края 25 человек отравились шаурмой, среди них 10 детей, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Такие данные на 31 января агентству ТАСС сообщили в прокуратуре региона, отметив, что держат ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что после посещения одного из кафе Кунгура в Пермском крае 30 января 14 человек обратились в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления, в том числе двое подростков 13 и 15 лет. Десять человек были госпитализированы. Деятельность кафе приостановлена.

В управлении Роспотребнадзора по региону «Новому компаньону» заявили, что готовят официальный релиз. В минздраве до его публикации от комментариев отказались.

В СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся допросы персонала кафе и потерпевших. Ход расследования находится на контроле в аппарате ведомства..

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