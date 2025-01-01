В кафе, где отравились жители Прикамья, нашли продукцию неизвестного происхождения Подготовлены материалы для передачи в органы прокуратуры и следствия Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело мониторинг компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» у индивидуального предпринимателя Шухрата Имомова, в чьём кафе в Кунгуре, по предварительным данным, отравились 25 человек, включая 10 детей.

В ведомстве рассказали, что на мясо птицы, сыр и фарш, которые использовались для приготовления блюд, у предпринимателя отсутствовали входящие ветеринарные сопроводительные документы (ВСД). Кроме того, выявлены нарушения сроков гашения ВСД.

«Следовательно, при организации питания в кафе допущено использование продукции неизвестного происхождения», — сообщили в Управлении.

По результатам проверки подготовлены материалы для передачи в органы прокуратуры и Следственный комитет.

Напомним, ранее сообщалось, что после посещения одного из кафе Кунгура в Пермском крае 30 января сразу несколько человек обратились в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления. В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что по предварительным данным, источником стал возбудитель сальмонеллёза.

Деятельность кафе приостановлена. По факту отравления СУ СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования находится на контроле краевой прокуратуры.







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