Алёна Бронникова Глава СК ждёт доклад по ситуации с массовым отравлением шаурмой в Прикамье Госпитализированы 29 человек Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого в Прикамье после массового отравления шаурмой в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Зафиксировано несколько случаев обращений в медицинские учреждения 30 января с признаками пищевого отравления граждан, приобретавших продукцию в одном из кафе Кунгура. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ.

Напомним, краевой Роспотребнадзор сообщил, что причиной отравления посетителей Shaurma-kosmos стал возбудитель сальмонеллёза. В кафе были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, его деятельность приостановлена. Собственник организации был задержан и отправлен судом под домашний арест.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Минздрав сообщил о 32 обратившихся за медицинской помощью с симптомами отравления. Госпитализированы 29 человек, в том числе 11 детей.

Это уже второе массовое пищевое отравление в Пермском крае с начала года. Губернатор Дмитрий Махонин 31 января поручил региональному правительству проработать вопрос законодательного ограничения организации кафе и других заведений общественного питания в павильонах.

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