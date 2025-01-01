Количество отравившихся шаурмой в Пермском крае выросло до 73 Среди них 25 детей Поделиться Твитнуть

На сегодняшний день за медицинской помощью в Кунгуре Пермского края с симптомами отравления обратились 73 человека, среди них 25 детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве добавили, что 66 человек, в том числе 24 ребёнка, госпитализированы. «Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в министерстве.

Напомним, 30 января в Кунгуре были зарегистрированы первые случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Количество случаев росло с каждым днём.

Все пострадавшие покупали продукцию в кафе Shaurma-kosmos, владельцем которого является индивидуальный предприниматель Шухрат Имомов. По информации Роспотребнадзора, источником отравления стал возбудитель сальмонеллёза.

Кафе сейчас закрыто. По факту отравления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Шухрат Имомов задержан.

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