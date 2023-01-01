Елена Синица Индексация маткапитала, суверенный рунет, госконтроль за охотой Какие законы вступают в силу в феврале Поделиться Твитнуть

В феврале в России вступает в силу ряд законов. В их числе индексация материнского капитала и некоторых социальных выплат, наказание за нарушение закона о суверенном интернете и госконтроль в сфере охоты.

Индексация маткапитала и соцвыплат





С 1 февраля 2023 года в России проиндексируют материнский капитал.





«Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9 % и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысячи рублей — на второго. Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России», — заявил председатель ведомства Вячеслав Володин.





Кроме этого, на 11,9 % вырастет ряд пособий, например: единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 909,03 рубля, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7925,71 рубля.





Ответные меры на введение потолка цен на энергоресурсы





С 1 февраля начинают действовать ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы.





«Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах. Для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане», — отметил Вячеслав Володин.





Если в договоре с иностранным юрлицом будет фигурировать косвенно или прямо фиксация предельных цен, то ему не будет поставляться российская нефть.





Госконтроль в сфере охоты





Внесены изменения в профильный закон об охоте. Они позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения.





Кроме того, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей. Изменения направлены на борьбу с браконьерами. Закон вступит в силу с 3 февраля.





Наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете»





Появится административная ответственность за неисполнение оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи. Изменения направлены на реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России.





Кстати





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