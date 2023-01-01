Максим Артамонов И.о. заместителя главы Перми назначена Ольга Чеснокова Она заменит на этом посту Виктора Агеева Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

С 1 февраля исполнять обязанности заместителя главы Перми будет Ольга Чеснокова, которая сейчас занимает пост начальника департамента экономики и промышленной политики мэрии. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Чеснокова заменит в этой должности Виктора Агееева.

Напомним, с 1 февраля Агеев займёт должность советника главы Перми Алексея Дёмкина. В администрации его назвали «одним из наиболее опытных членов команды».

По данным СМИ, в дальнейшем чиновник может перейти на работу в Минэкономразвития России на руководящую должность в один из департаментов.

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