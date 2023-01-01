Максим Артамонов Замглавы администрации Перми Виктор Агеев покидает свой пост Он станет советником главы города Поделиться Твитнуть

С 1 февраля со своего поста уходит первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев. Чиновник займёт должность советника главы Перми Алексея Демкина. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники в мэрию Перми. В администрации его назвали «одним из наиболее опытных членов команды».

Как уточняет издание, впоследствии чиновник может перейти на работу в Минэкономразвития России, где сейчас трудится экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, на руководящую должность в один из департаментов.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что депутат Законодательного собрания Пермского края Антон Удальёв также может перебраться в столицу и устроится на работу в правительство Москвы, заняв там пост заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства.

Виктор Агеев — уроженец Березников. Он родился в 1974 году. В 1996 году получил первое высшее образование в столичном Государственном университете по землеустройству, факультет кадастра и права. Через 11 лет, в 2005 году, он получил второе высшее образование — также в Москве, в Высшей школы приватизации и предпринимательства (экономический факультет)

Работу в органах власти начинал в администрации Березников с 1996 года, где дослужился до заместителя главы города.

С октября 2010-го по декабрь 2014-го работал заместителем по вопросам экономического развития администрации Перми. В мэрии чиновник также работал в департаментах имущественных отношений, промышленной политики, инвестиций и предпринимательства, дорог и транспорта.

В течение двух лет, с января 2015-го по январь 2017-го, был заместителем главы администрации Перми — начальник департамента экономики и промышленной политики.

С января по июль 2017 года занимал должность заместителя председателя краевого правительства Пермского края — министра экономического развития и инвестиций Пермского края. В августе 2017 года депутаты Пермской гордумы утвердили Агеева в должности первого зама главы города.

С марта 2020 года Агеев курировал Управление капитального строительства Перми, занимая пост заместителя главы города.

Виктор Агеев - инициатор политики ликвидации в городе нестационарных торговых объектов в Перми. Это событие вызвало широкий резонанс и критику со стороны предпринимателей. Собственники киосков объединились и несколько лет подряд судились с мэрией.

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