Максим Артамонов Депутат краевого парламента Антон Удальёв может перейти на работу в правительство Москвы Ему прочат пост заместителя руководителя департамента ЖКХ столицы Поделиться Твитнуть

Депутат Законодательного собрания Пермского края Антон Удальёв может трудоустроиться в правительство Москвы, заняв там пост заместителя руководителя департамента ЖКХ по вопросам дорожного строительства. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Антон Удальёв имеет юридическое образование. В разные годы он работал в региональном министерстве торговли, Агентстве по управлению имуществом Пермского края. В 2009 году назначен заместителем руководителя краевого Управления ФАС, а с 2013 года — и.о. руководителя Пермского УФАС России, сменив на этом посту Дмитрия Махонина, который пошёл на повышение в федеральный аппарат ведомства.



В 2017 году его назначили и.о. заместителя председателя краевого правительства и руководителем Региональной службы по тарифам. В его ведении находятся вопросы жилищно-коммунального хозяйства и Региональной службы по тарифам.

В сентябре 2020 года на довыборах избран депутатом Законодательного собрания Пермского края по округу № 17. Через год переизбран в этой должности.



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