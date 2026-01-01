Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Весна идёт Афиша на неделю 24 февраля — 1 марта Поделиться Твитнуть

Выставка живописи и графики по результатам пленэра «Горнозаводск 2025», который прошёл весной 2025 года на природных и исторических памятниках посёлков Пашия и Кусье-Александровский и на производственных площадках завода «Горнозаводскцемент»; размышление и творческое осмысление темы индустриального и городского пейзажа, поиск художественных образов, передающих мощный характер заводских сооружений, ритмы трудовых будней, скромный и уютный облик уральского города-труженика и рабочих посёлков, значимость рабочих профессий. Авторы работ — живописцы Пермского края, Свердловской, Тюменской, Тверской и Курганской областей, Татарстана и Чувашии.

Татьяна Пухова — свадебный фотограф. Проект «Грани», приуроченный к 8 Марта, — это выставка о женщине, её внутреннем свете, хрупкости и силе, о доверии к себе и к тому, кто смотрит. В проекте приняли участие 15 женщин, и ни одна из них не является профессиональной моделью. В фотографиях нет сыгранных ролей и выученных поз — только живое присутствие и честные ощущения. Это не портреты в привычном смысле, а силуэты, линии, фрагменты тела.

Первая художественная выставка в «Конфектории». Кондитерская фабрика Пермская берёт начало с фабрики «Кама» купца второй гильдии Владимира Судоплатова. Дом, в котором жил Судоплатов, по ул. Советской (Торговой), 77, был разрушен в декабре 2020 года. Скульптор Олег Филимонов, который создаёт объекты из старого металла, собрал детали его железного каркаса, из которых сделал 10 художественных композиций и статуэток. Жилой дом Судоплатовых был выполнен в «кирпичном» стиле с узорными межэтажными поясами и разнообразно оформленными оконными проёмами. Интерьер отличался высокими потолками с лепниной и был украшен распашными дверьми с латунными ручками, изразцовыми печами-голландками, лестницами с узорчатыми перилами и зеркалами. Олегу Филимонову удалось не только сохранить детали конструкции здания в своих арт-объектах, но и создать образ-модель судоплатовского дома из исторических фигурных кирпичей с фасада. При создании своих произведений Олег Филимонов намеренно не применяет сварку, не переплавляет составляющие части, так как хочет показать их первозданный вид. Он всегда фиксирует, где был найден каждый элемент скульптуры. Произведения скульптора наполнены и метафорическим, и историческим смыслом.

Действие фильма происходит на острове в Тихом океане, где выросла главная героиня и где работал смотрителем её отец. Марфа возвращается сюда с сыном спустя много лет, и вскоре на острове появляется её сводный брат Илья, с которым они не виделась долгое время. Их связывает тёмная тайна, и, сколько бы они ни пытались убежать от прошлого, оно настигает их в виде таинственного кита, курсирующего у берегов острова и будто пытающегося что-то донести до Марфы. Главные роли в фильме исполнили Анастасия Куимова, Артём Быстров, Рузиль Минекаев и Павел Майков. «Большая земля» — первый художественный фильм, снятый на полуострове Брюса (Приморский край). Основной съёмочной локацией стал один из самых красивых маяков России и Дальнего Востока — маяк Бюссе. После показа состоится обсуждение с режиссёром картины Юлией Трофимовой. Российский прокат фильма — с 5 марта.

Выставка по результатам open call, участники которого предлагали свои варианты современных поздравительных открыток о Перми. В рамках выставочного проекта команда Центра городской культуры исследует феномен почтовой открытки, изучает историю пермской открытки и по итогам выставки намерена выпустить свою серию. Участники open call присылали изображения современной Перми, которые были сделаны не просто для галочки — с парадными зданиями и видами, а искренне и с чувством любви к своему городу. Изображения сделаны в разных техниках: фотография, графический дизайн, картина и так далее, но все соблюдают формат открытки — 105×148 мм. Десять победителей конкурса: Олег Бартов, Елена Бахур, Евгений Дёмшин, Анастасия Кочергина, Даниил Куликов, Светлана Ларханиди, Елена Луханина, Алина Мальцева, Надежда Сорокина, Марина Трушникова.

Программу в честь дня рождения Владимира Высоцкого исполняют участники клуба самодеятельной песни ДК им. Солдатова под руководством Натальи Ончуковой. Какие бы ни появлялись новые поэты, барды и певцы, песни Владимира Высоцкого остаются актуальными благодаря ощущению времени и особому поэтическому слову.

Вечер немецкого барокко, где музыка превращается в живой разговор. Два инструмента — две личности — ведут изысканный спор, соглашаются и дополняют друг друга в строгих и прекрасных формах полифонии. Главные герои — живые голоса эпохи барокко: скрипка и виола да гамба. Этот инструмент, обладающий глубоким, матовым, «человечным» тембром, когда-то был любим королями, а сегодня его звучание — настоящая редкость. В программе — инвенции, сонаты, каноны и фантазии Баха и Телемана, написанные для двух голосов. Исполнители: Марк Зингер (скрипка) — концертмейстер и солист оркестра Пермского театра оперы и балет, лауреат международных конкурсов; Евгений Синицын (виола да гамба) — контрабасист, исполнитель старинной музыки, артист и концертмейстер оркестра Пермской оперы.

Солисты оркестра Пермского театра оперы и балета представят камерную программу, в которой соединились изящество, юмор и глубокая лирика музыки XX века. Вечер объединит произведения Пауля Хиндемита, Жана Франсе, Жанин Рюфф, Богуслава Мартину и Франсиса Пуленка — композиторов, по-разному ощущавших свое время, но одинаково тонко работавших с красотой звучания и ансамблевым диалогом. Программа раскрывает богатство камерной музыки — от прозрачных и остроумных интонаций до тёплых, почти исповедальных страниц. Это возможность услышать знакомые инструменты в особой близости, когда каждый голос становится частью живого и доверительного разговора со слушателем. Исполнители: Петр Белякин (кларнет), Анна Когун (виолончель), Евгений Слипаков (скрипка), Анастасия Иванова (фортепиано), Юльян Волков (труба), Данила Федосеев (кларнет), Вероника Карчемкина (фагот), Бэла Загретдинова (гобой), Михаил Сенков (кларнет), Максим Кувычко (валторна), Дарья Смольникова (флейта).

Первый зимний забег «Первого Пермского Бегового» и первый женский забег в истории Перми. Это праздник для женщин, фестиваль движения, поддержки и живого общения. Можно бежать или идти. Быть «в форме» или только начинать. Приходить одной, с подругами, с дочкой или всей семьёй. Мужчин организаторы тоже зовут: быть рядом, поддерживать и болеть за своих дам. Два старта: 3 км — спортивный (на результат) и 1,5 км — фан-забег. Кроме самого забега, в течение дня: паблик-ток с живыми разговорами о жизни, балансе и поддержке, мастер-классы про здоровье, психологию и тело, творческие активности. Все участницы получат фирменные сувениры.

Фестиваль откроется сольным концертом Дениса Мацуева, который исполнит музыкальные шедевры эпохи романтизма. Началом концертного вечера станет сочинение Франца Шуберта — первого крупнейшего представителя эпохи музыкального романтизма. Прозвучит Соната № 21 си-бемоль-мажор — величайшее произведение в репертуаре всей фортепианной музыки. Далее прозвучит увлекательное фортепианное сочинение Роберта Шумана — «Арабеска». Термин «арабеска» в архитектуре и живописи обозначает сложные узоры в арабском стиле, а в 1839 году именно Шуман первым применил этот термин к музыке. «Арабеска» Шумана — музыкальная жемчужина эпохи романтизма. В финале вечера прозвучит одно из самых грандиозных, многозначных и таинственных сочинений романтической фортепианной музыки — Соната си-минор Ференца Листа. Композитор создал её накануне работы над «Фауст-симфонией». Музыковеды считают Сонату си минор автобиографичным произведением, отражающим духовный и эмоциональный мир композитора.

