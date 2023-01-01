Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Начинается приём заявок на Строгановскую премию — 2023 Церемония награждения состоится в Перми в июне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Приём заявок по выдвижению номинантов Строгановской премии Региональной общественной организации «Пермское землячество» по итогам 2022 года стартует 1 февраля и продлится до 30 апреля включительно. Это окончательные сроки, продлеваться они не будут, — сообщил на пресс-конференции 31 января первый заместитель председателя правления Пермского землячества, депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин.

Чёткость и определённость сроков выдвижения связаны с тем, что церемонию награждения премией планируется в этом году провести в Перми в один из дней, максимально близких к Дню города 12 июня. Обычно Строгановская премия вручается в Москве, на съезде Пермского землячества, но в этом году церемония станет одним из главных пермских событий, приуроченных к юбилею города. По словам Игоря Шубина, для события понадобится большой зал, а таких в Перми всего четыре: ДК им. Солдатова, Пермский театр оперы и балета, Театр-Театр и Большой зал Пермской филармонии, в котором к Дню города как раз должна завершиться реконструкция. Точное время и место проведения награждения Игорь Шубин намерен в ближайшие дни обсудить с руководством города и края.

Обсуждается и возможность организации прямой трансляции церемонии, в том числе на большой экран на фасаде Органного зала.

Как и в прошлые годы, премия присуждается по шести номинациям:

— За честь и достоинство;

— За высокие достижения в общественной деятельности;

— За высокие достижения в экономике и управлении;

— За высокие достижения в науке и технике;

— За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия Прикамья (эта формулировка была изменена год назад, «историческое наследие» появилось в ней впервые);

— За высокие достижения в спорте.

Премия в номинации «За честь и достоинство» присуждается по совокупности трудовых заслуг лауреата в течение длительного периода. По остальным номинациям премия присуждается за конкретные значимые достижения в соответствующей области за прошлый год, однако. Как пояснили на пресс-конференции представители землячества, учитываются и достижения предыдущих двух лет.

Премия «Общественное признание», которая дважды присуждалась по результатам интернет-голосования, в этом году не будет присуждаться. Как пояснили представители землячества, при рассмотрении кандидатур мнение интернет-сообщества будет учитываться, однако в прошлом были неоднократно зафиксированы «накрутки» голосов на сайте.

Лауреат Строгановской премии получает памятный диплом, серебряный нагрудный знак, денежную премию в размере 500 тыс. рублей и статуэтку Аники Строганова. Исполнительный директор Пермского землячества Светлана Левченко сообщила, что статуэтку в этом году сделали меньше и легче: она весит 3,5 кг, тогда как раньше весила 8 кг и лауреатам порой было трудно её держать.

Требования к подаче заявок тоже остаются прежними: номинировать достойных людей, способствующих прогрессу и известности Пермского края, может абсолютно любой человек или коллектив, нужно лишь заполнить анкету на сайте Пермского землячества. Самовыдвижение не допускается.

Правление Пермского землячества призывает пермяков активнее выдвигать кандидатов. «Прошлогодняя кампания была вялой», — признаёт Игорь Шубин и связывает это с последствиями пандемии и с напряжённой общественно-политической ситуацией.; однако в нынешнем юбилейном году можно ожидать активного выдвижения достойных пермяков.

В 2023 году Строгановская премия будет вручаться в 18-й раз. Год назад общее количество её лауреатов перешагнуло за 100: сотым стал лауреат в сфере культуры народный артист СССР и России, художественный руководитель конкурса артистов балета «Арабеск» Владимир Васильев.

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