С 1 февраля в Перми изменится расписание семи автобусных маршрутов И одного трамвайного Поделиться Твитнуть

С 1 февраля в Перми меняется расписание движения на семи автобусных маршрутах и одном трамвайном, об этом сообщили в городском дептрансе.

В частности, существенными будут изменения в расписании маршрутов №8, 18, 63, 64 и 68. Как отметили в ведомстве, они вносятся «согласно дорожным условиям» и учитывают «обращения пассажиров по изменению времени отправлений тех или иных рейсов».

Кроме того, по субботам на маршруте №53 в 05:40 вводится дополнительное отправление от конечной остановки «10-й микрорайон». А на маршруте №19 в будни с 23:09 на 22:50 изменится время отправления последнего рейса.

Также синхронизировано время прибытия на конечную остановку «Станция Пермь II» автобусного маршрута №68 и трамвайного маршрута №3. Это сделано для удобства пересадки.

Дополнительно будет скорректировано отправление трамвайного маршрута №3 от остановочного пункта «Университет» с 16:07 на 16:11 в сторону «Станции Пермь II» по обращениям работников предприятий.

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