Ректором Пермского госуниверситета назначат Игоря Германова Представление коллективу вуза может состояться 1 февраля Поделиться Твитнуть

Германов Игорь / фото: socioline.ru

В среду, 1 февраля, один из замов министра науки и высшего образования РФ может представить врио ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Им будет назначен Игорь Германов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Нынешний ректор Дмитрий Красильников был госпитализирован. Он может покинуть должность по состоянию здоровья.

Игорь Германов закончил исторический факультет Пермского госуниверситета в 1996 году. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию по социологии. Возглавлял профсоюзную организацию ПГНИУ, был проректором по развитию персонала, социальной политике и внеучебной работе. В настоящий момент Игорь Германов занимает должность руководителя управления кадровой политики университета.

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