Елена Синица Ректор Пермского классического университета госпитализирован И.о. ректора назначили проректора по научной работе и инновациям Сергея Пьянкова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 31 января, стало известно о том, что ректор Пермского классического университета (ПГНИУ) госпитализирован. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе вуза.

О причинах госпитализации в вузе говорить отказались. На этой неделе все совещания с участием Красильникова отменены.

И.о. ректора назначен проректор по научной работе и инновациям Сергей Пьянков.

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