Елена Синица
Ректор Пермского классического университета госпитализирован
И.о. ректора назначили проректора по научной работе и инновациям Сергея Пьянкова
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Сегодня, 31 января, стало известно о том, что ректор Пермского классического университета (ПГНИУ) госпитализирован. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе вуза.
О причинах госпитализации в вузе говорить отказались. На этой неделе все совещания с участием Красильникова отменены.
И.о. ректора назначен проректор по научной работе и инновациям Сергей Пьянков.
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