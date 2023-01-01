«Новогор-Прикамье» возглавит Сергей Касаткин Прежний руководитель Владимир Глазков уходит на пенсию Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

С 1 февраля 2023 года руководителем компании ООО «Новогор-Прикамье» назначен Сергей Касаткин. С 2007 года он работал на посту первого заместителя директора организации. Прежний руководитель компании Владимир Глазков уходит на пенсию.

Изданию «Коммерсант-Прикамье» Касаткин подтвердил предстоящее назначение. Перед ним поставлены две первоочередные задачи — по дальнейшему снижению уровня внеплановых отключений и улучшению условий труда рабочих в компании.

Источник издания, близкий к краевым властям, отметил что кадровое решение согласовано с губернатором.

Главный управляющий директор ООО «Новогор-Прикамье» Владимир Глазков отработал на посту 15 лет. Практически всё это время его первым замом был Сергей Касаткин, который курировал блок, связанный с инвестициями и развитием компании.

Напомним, ранее Касаткин руководил департаментом ЖКХ администрации Перми и управлением ЖКХ Пермской области. В 2020 году господин Касаткин вновь попытался вернуться на муниципальную службу и был назначен на пост первого заместителя главы Перми. Однако проработал на этой должности около месяца, а затем вернулся в «Новогор-Прикамье».

ООО «Новогор-Прикамье» зарегистрировано 21 мая 2003 года. Общество занимается управлением и обслуживанием систем водоснабжения и водоотведения города Перми. В 2005 году «Новогор-Прикамье», администрации Перми и Пермской области подписали договор о долгосрочной аренде пермского водоканала на 49 лет. Сейчас компания работает в формате концессионного соглашения с администрацией Перми и является частью «РКС-Холдинга».

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