Елена Синица Александр Хаткевич снова возглавит пермский департамент имущественных отношений К своим обязанностям он приступит с 1 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Алексей Дёмкин назначил Александра Хаткевича начальником департамента имущественных отношений администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

К своим обязанностям он приступит 1 февраля.

«Алексей Дёмкин поставил задачу перенастроить работу департамента, организовав более эффективное управление муниципальным имуществом. У Александра Хаткевича большой опыт работы в этой сфере. Он руководил департаментом имущественных отношений с 2014 по 2018 год», — добавили в горадминистрации.

Напомним, Александр Хаткевич ушёл из администрации Мотовилихинского района в связи с истечением контракта. Его последний рабочий день в качестве главы района был 9 января. Эту должность он занимал с мая 2018 года. Теперь и.о. главы администрации Мотовилихинского района — первый замглавы Юрий Трухин.









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