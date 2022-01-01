Елена Синица Мэр Перми предложил экс-главе Мотовилихинского района новую должность Какая именно должность была предложена, не уточняется Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Алексей Дёмкин предложил бывшему руководителю Мотовилихинского района Александру Хаткевичу новую должность. Об этом Дёмкин рассказал в рамках пресс-конференции 13 января.

Однако какую должность Хаткевичу предложили, Дёмкин не уточнил.





«Есть люди, с которыми беседуем, пытаемся понять их профессиональные качества, подходы к решению тех или иных проблем», — сказал Дёмкин.





Также он добавил, что длинной очереди на вакансию нет.





Напомним, Александр Хаткевич ушёл из администрации района в связи с истечением контракта. Его последний рабочий день в качестве главы района был 9 января. Эту должность он занимал с мая 2018 года.





Исполнять обязанности главы администрации Мотовилихинского района Перми будет первый замглавы Юрий Трухин.

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