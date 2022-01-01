Елена Синица
Мэр Перми предложил экс-главе Мотовилихинского района новую должность
Какая именно должность была предложена, не уточняется
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Глава Алексей Дёмкин предложил бывшему руководителю Мотовилихинского района Александру Хаткевичу новую должность. Об этом Дёмкин рассказал в рамках пресс-конференции 13 января.
Однако какую должность Хаткевичу предложили, Дёмкин не уточнил.
«Есть люди, с которыми беседуем, пытаемся понять их профессиональные качества, подходы к решению тех или иных проблем», — сказал Дёмкин.
Также он добавил, что длинной очереди на вакансию нет.
Напомним, Александр Хаткевич ушёл из администрации района в связи с истечением контракта. Его последний рабочий день в качестве главы района был 9 января. Эту должность он занимал с мая 2018 года.
Исполнять обязанности главы администрации Мотовилихинского района Перми будет первый замглавы Юрий Трухин.
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