И. о. главы администрации Мотовилихи назначен Юрий Трухин Прежний руководитель Александр Хаткевич покидает должность Поделиться Твитнуть

Юрий Трухин / фото: test.iloveschool.help

Исполнять обязанности главы администрации Мотовилихинского района Перми будет первый замглавы Юрий Трухин, об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Там также подтвердили, что прежний руководитель Мотовилихи Александр Хаткевич завершает работу в должности.

Ранее сообщалось, что Хаткевич уходит из администрации района в связи с истечением контракта. Сегодня, 9 января, его последний рабочий день в качестве главы района. Эту должность он занимал с мая 2018 года.

Юрий Трухин до работы в администрации Мотовилихи занимал пост спикера Краснокамской думы. В Пермь переехал по приглашению главы города Алексея Дёмкина, курировал содержание территории и реализацию программ благоустройства в районе.

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