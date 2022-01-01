Максим Артамонов В Перми глава Мотовилихинского района покидает свой пост Администрация не продлила контракт с Александром Хаткевичем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич уходит со своей должности в связи с истечением контакта. Сегодня, 9 января, он работает в качестве главы района последний день. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Кто займет место чиновника и куда он плаирует трудоустроится, не уточняется.

Александр Хаткевич работал в мэрии Перми с 2014 года на должностях советника главы администрации города, заместителя начальника департамента имущественных отношений и начальника департамента имущественных отношений.

В конце мая 2018 года он стал главой Мотовилихинского района Перми — его рекомендовал на этот пост бывший глава города Дмитрий Самойлов.

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