Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дни молодёжи Афиша уикенда 26–28 июня Поделиться Твитнуть

Лекция посвящена одному из самых драматичных ветхозаветных героев — Иосифу, сыну Иакова. История Иосифа — это путь от ненависти братьев, продажи в рабство и тюремного заключения до прощения и милосердия. В эпоху итальянского Возрождения этот сюжет стал чрезвычайно популярен в живописи. Его отголоски есть и в собрании Пермской галереи. На лекции Ксения Зубакина, хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры, лектор и экскурсовод Пермской галереи, разберёт картину «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного» из коллекции галереи, а также обратятся к работам других европейских мастеров.

Всероссийские соревнования на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте». В финальном этапе состязаний примут участие 12 лучших команд из разных регионов России. Участникам предстоит продемонстрировать слаженность и профессиональное мастерство в условиях, максимально приближенных к реальным: стабилизация транспортных средств, резка крыши, деблокирование и эвакуация условных пострадавших, оказание первой и психологической помощи, а также тушение возгорания автомобиля. В течение всего дня будут работать выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, фотозона, полоса препятствий для детей, флэш-моб «Рисунок на асфальте», показательные выступления спасателей и работа полевой кухни.

В честь 85-летия начала Великой Отечественной войны открыта выставка «Четвероногие герои» — проект Музея Победы (Москва), посвящённый подвигу фронтовых собак. Посетители ознакомятся с заслугами самых известных фронтовых собак — героев войны, таких, как сапёр Джульбарс — участник Парада Победы 24 июня 1945, диверсантка Дина, что служила в партизанском отряде и подрывала эшелоны оккупантов, связист Рекс, что при операции по форсированию Днепра трижды переплывал широкую реку, а всего за время войны доставил более 1,6 тыс. секретных донесений, и других замечательных псов. Рассказывается и о вкладе представителей редкой профессии — военных кинологов Григория Медведева, Александра Мазовера, Дины Волкац. Открывается выставочный проект знаменитыми кадрами шествия колонны сапёров и их боевых четвероногих товарищей по Красной площади 24 июня 1945 года. Художественное своеобразие проекту придает графика учеников Красногорской художественной школы.

27 июня: 12.30-14.00 — детская творческая конференция: истории ребят о Пермском периоде и презентации творческих проектов; 14.00-14.30 — презентация морских коллекций, экскурсия по выставке детских коллекций: ракушки, камушки, фигурки, книжки, открытки о море; истории от владельцев о том, как собирались коллекции; 14.30 — 15.00 — мастер-класс Степана Амосова «Морское оригами»: мастерим подводных обитателей из бумаги; 15.00-16.00 — мастер-класс Маргариты Фотеевой «Подводные цветы»: мастерим подводные цветы-кораллы из разноцветных бумажных салфеток; 16.30-17.30 — мастер-класс от команды «Тут» «Ракушки-зверушки»: раскрашиваем ракушки и превращаем их в морских обитателей; 18.00-19.00 — открытые мастерские для всех желающих: мастерим кораллы и морских существ из фольги и воздушного пластилина.

28 июня: 12.30-13.30 — лекция «Кто жил на берегах Пермского моря. Растения и животные суши»: узнаем, какой была жизнь на берегах Пермского моря много миллионов лет назад, от Галины Юрьевны Пономаревой — заведующей музеем пермской системы геологического факультета ПГНИУ; 13.30 — 14.00 — презентация и экскурсия по выставке детских морских коллекций; 14.00-15.30 — мастер-класс от Степана Амосова «Морское оригами»; 15.30-16.00 — мастер-класс Веры Сельковой «Камушек на счастье»: раскрашиваем камушки и превращаем их в магнитики; 16.30-17.30 — мастер-класс от команды «Тут» «Макаронные кораллы»: раскрашиваем макароны разных форм и превращаем их в кораллы; 18.00-19.00 — открытые мастерские для всех желающих: мастерим кораллы и морских существ из фольги и воздушного пластилина.

Вячеслав Петряев — один из наиболее узнаваемых современных художников Пермского края. Особое место в творчестве художника занимает пейзаж. Природа Урала становится главным героем многих его произведений. Художник много работает на пленэре, что придает его произведениям особую достоверность и эмоциональную выразительность.

В последние годы автор активно обращается к исторической тематике. История Прикамья и России нашла отражение в цикле масштабных полотен, посвященных событиям XV—XX веков. Значительное место в его творчестве занимают и жанровые композиции, посвященные человеку труда.

Музейная коллекция игровой куклы начала активно формироваться со второй половины 1990-х годов, когда возрос интерес к истории повседневности и миру детства. Её основу составляют куклы советского периода (1950—1990-е гг.), среди которых можно увидеть продукцию ведущих фабрик того времени: Краснокамской и Пермской фабрик игрушек, Охтинского химического комбината, а также знаменитых кукол из Сергиева Посада.

Настоящей жемчужиной собрания являются несколько уникальных дореволюционных кукол с фарфоровыми головами фабрики «Журавлёв и Кочешков». Музейные фонды пополнялись не только самими куклами, но и целыми мирами для них: одеждой, мебелью, посудой и другими предметами кукольного интерьера. Кроме того, на выставке представлены куклы обских угров конца XIX века, а также небольшое количество предметов, связанных с кукольными мультфильмами Пермской студии телевидения 1960-1990-х гг.

Отчет художника, ретроспектива того, что было создано автором за 50 лет, и его размышление о времени и о жизни. Художник раскрывает перед зрителем весь процесс создания художественных произведений: в экспозицию выставки включены эскизы картин и росписей, которые состоялись или так и не были исполнены, академические рисунки с натуры, композиции — как памятки для дальнейших разработок и воплощения их в произведения. Дополняют выставку пейзажные зарисовки с натуры, рабочие рисунки для картин, свободные наброски и «наблюдашки». Все эти материалы, багаж художника, годами копились и откладывались на потом. Пришло время поделиться накопленным багажом со зрителями, друзьями и коллегами.

Фестиваль Чакара» ежегодно собирает лучшие творческие коллективы регионов России, сохраняющие уникальные образцы удмуртского фольклора и традиционной культуры всех этнографических групп удмуртов. В этом году всероссийский фольклорный фестиваль состоится уже в 18-й раз. В разные годы его принимали разные регионы страны. В Год единства народов России фестиваль будут принимать на Куединской земле Пермского края.

Торжественное открытие праздника — в 12.00. С 12.30 до 19 часов на центральной сцене можно будет увидеть выступления национальных коллективов. На празднике будут открыты ремесленные ряды, и национальные подворья, состоятся народнык играы и мастер-классы. На малой сцене будет идти концертная программа детских коллективов «Пичи Чакара». Откроется Молодёжный городок, состоятся спортивные состязания.

В рамках летнего проекта «Музыкальный квартал» пройдет программа «Есть контакт», посвященная празднованию Дню молодежи. С 15.00 до 21.00 пешеходная часть улицы объединит молодых пермских джазовых, электронных, народных и классических музыкантов. Программа: 15:00 DJ Raze; 15:35 «Дуэт с авторской музыкой», Александра Литвинова; 16:35 Валерия Юнкинд (саксофон); 17:15 DJ MO.NO и NEUGOMONNYI (рэп); 18:50 Музыкальный эпизод «Июньский джаз»: Никита Ламаш (фортепиано), Владимир Колегов (труба), Климова Александра (бас-гитара), Анна Захарова (ударные); 19:10 Проект «Три балалайки» Андрея Кирякова; 20:20 Электронный проект Ильи Дьяченко. Традиционно на «Музыкальном квартале» будет работать ярмарка изделий пермских ремесленников и зона мастер-классов. В этот день на Пермской можно будет попробовать создать украшения для волос, изготовить плетёные браслеты, брелоки из бусин, браслеты в стиле «Шамбала», банную шапочку из петельной пряжи, обвесы для сумки, поучиться росписи ватной игрушки. Пройдёт мастер-класс по настольным ролевым играм.

Фестиваль проводится в третий раз, он посвящен развитию российской инженерной мысли и приурочен ко Дню изобретателя и рационализатора, который ежегодно отмечается в России в последнюю субботу июня. Тема фестиваля этого года — пермская промышленность, с особым вниманием к истории Мотовилихинских заводов и Камской ГЭС. В программе три смысловых блока: «Инженерия мысли», «Инженерия духа» и «Инженерия тела». «Инженерия мысли» — выставки, VR-прогулка по Егошихинскому медеплавильному заводу, научно-популярный лекторий о горнозаводской цивилизации Мотовилихи, истории строительства Камской ГЭС, цифровом ландшафте пермской промышленности в 1970-е годы, о сувенирах советской Перми. «Инженерия тела» —театрализованное ретро-дефиле «Один день из жизни советского заводчанина» и выступление пермских рок-групп: «Лимонов цвет», «Коннемара», «Действуй!», «Нивелир», «Бес сомнений», «ViNo», «Паприка», «Джамахирия». «Инженерия духа» — «Мозгобойня», фотозоны от «Музея советского быта», квест «Наследие заводских мастеров» и различные мастер-классы в течение дня.

Официальный старт праздника состоится на эспланаде 27 июня в 14:35 с парада выпускников и молодёжных объединений. В 16:00 начнётся этнокультурный блок: этноперформанс с народными мотивами и современными ритмами, этнодиджей-микс, массовый этнохоровод и танцевальный мастер-класс по кизомбе. В 17:30 на большой сцене состоится акция «Плюс один» — пять пар прямо во время праздника узнают пол своего будущего ребёнка. Затем на сцену выйдут участники «Студенческой весны», «Хор первых», группа «Протон» и другие коллективы. В 19:00 стартует финальное караоке-шоу «Моя молодость» при участии инструментального ансамбля «ИнСтудио» и группы «ТуМэн» (проект «Кипиш мод»). Главным гостем финального шоу станет актриса кино и сериалов, блогер и певица Анна Немченко. В танцевальных зарисовках примут участие театр танца «Нью Вижн», ансамбль народного танца «Камушка», эстрадные коллективы «Веселые человечки» и «Автограф».

Интерактивные площадки на эспланаде также начнут свою работу в 14:35 и продолжатся до 19:00. Они будут разделены на четыре тематические зоны: «Мечта России», «Единство России», «Гордость России» и «Молодость России». Гости фестиваля смогут своими руками сделать и унести домой мозаики из плитки, индийское мехенди, погрузиться в народные промыслы, изучить основы робототехники и программирования. В Год единства народов России особое место займет гастроколесо «Вкусы народов»: каждый желающий сможет крутануть колесо и получить в подарок национальную сладость одного из народов России. На эспланаде установят белую фигуру коня — символ праздника. Молодые художники из ПГНИУ распишут арт-объект, отразив локальную идентичность и культурный код Прикамья. Присоединиться к созданию арт-объекта сможет любой желающий.

В воскресенье фестивальный городок продолжит работу, а завершится день концертом Тоси Чайкиной в 20:00.





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