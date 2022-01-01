Валерий Мазанов Не взлетим, так повыбираем Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2017 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Обложки «Нового компаньона» за 2017 год

Из архива редакции

Год ознаменовался очередной сменой губернатора — на место Виктора Басаргина пришёл «молодой технократ» Максим Решетников. По российской традиции многие ранее заявленные проекты были отменены или «поставлены на паузу». Вместо них появилось много чего нового. На поверку, правда, многое оказалось «хорошо забытым старым».

Дела об экстремизме

По итогам 2016 года 129 жителей Пермского края были осуждены за экстремизм — по статьям 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций). 106 из них привлечены к ответственности по статье 20.29 и 23 — по статье 20.3. Для сравнения: в 2013 году по статье 20.29 было привлечено 19 пермяков, в 2014 году — 36 пермяков, в 2015-м — 144.

За что конкретно они «попадали под статью»? Например, одного пермяка оштрафовали за репост на своей странице в соцсети «ВКонтакте» аудиозаписи радикальной рок-группы.

Одновременно с каждым годом в России растёт число осуждённых по уголовным делам за экстремизм. В 2012 году — 130 человек, в 2013 году — 185, в 2014-м — 267, в 2015-м — уже 378 человек.

Основное количество осуждено по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды». «Статья была в кодексе изначально с 1997 года, однако раньше речь шла только о возбуждении национальной и расовой вражды, там не было такого волшебного слова, как «социальная группа», куда можно приписать кого угодно», — объяснил причины такого роста количества дел член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павел Чиков.

Решетниковский спуск

В начале февраля 2017 года на сайте Кремля появилась стенограмма разговора руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова с президентом России Владимиром Путиным. На встрече Путин сделал Решетникову предложение стать губернатором Пермского края, от которого тот не смог отказаться.

Интересные факты Максим Дылдин завершает профессиональную карьеру. Самый титулованный пермский легкоатлет заявил об уходе из профессионального спорта. Причиной стал вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), согласно которому Максим Дылдин дисквалифицирован на четыре года. Трассу Березники — Соликамск реконструируют. Аукцион на первый этап реконструкции трассы Кунгур — Соликамск на участке Березники — Соликамск (на 21-километровом участке, от 292-го до 313-го км) в Соликамском районе был размещён на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составила 988 млн 534 тыс. руб. Сельские поселения Прикамья обеспечены газом на 27%. Согласно данным ПАО «Газпром» по уровню газификации в России за 2016 год, доступность газа в Пермском крае по сравнению с другими регионами ПФО находится на низком уровне (68,2%). Города региона обеспечены газоснабжением на 82,7%, сельские поселения — на 26,6%. Пермяки воспользовались платными парковками более 400 тыс. раз. По данным ПАО «Ростелеком», водители чаще всего оплачивали парковку с помощью мобильного приложения, сайта или SMS, а также через паркоматы. Алексей Иванов получил правительственную премию за роман «Ненастье». Писателю Алексею Иванову присуждена правительственная премия в области культуры. Ранее, в 2016 году, он стал лауреатом премии «Книга года» в номинации «Проза года» за роман «Ненастье», этот роман включён в список финалистов «Большой книги». Впервые в городе 2 и 3 сентября состоится Пермский международный марафон. Его участники пробегут по главным улицам Перми, а город наполнится атмосферой большого спортивного праздника. Максим Решетников победил на губернаторских выборах. Максим Решетников одержал уверенную победу на выборах губернатора Пермского края, набрав 82% голосов. Прокуратура потребовала заблокировать в Перми восемь сайтов интимных услуг. «Свободный доступ к такой информации представляет опасность для нравственного развития несовершеннолетних, создаёт угрозу нарушения моральных устоев, нравственности и правопорядка в государстве», — сообщает прокуратура.

«Вы хорошо знаете ситуацию в Перми и, надеюсь, всё сделаете для того, чтобы оправдать ожидания людей — нерешённых вопросов ещё достаточно, — опираясь, конечно, на то, что было сделано предыдущей командой», — сказал глава государства.

В ответ Максим Решетников сообщил, что в первую очередь в Пермском крае надо заниматься развитием социальной сферы, «потому что и по линии здравоохранения, и по линии образования есть куда двигаться».

«Переезды» галереи…

В феврале были подведены итоги конкурса на реконструкцию здания Пермской государственной художественной галереи. Победителем признано ООО СК «Строй Групп», стоимость контракта — более 810 млн руб. Работы должны быть выполнены за 700 дней. Новое здание галереи будет шестиэтажным с подвальным этажом. Площадь застройки составит 2567 м. Площадь выставочных залов — 4028 м. Высота потолков — не менее 3,3 м. Заявлено, что после реконструкции художественная галерея откроется по адресу ул. Окулова, 4.

Куда только не «переезжала» галерея! Ещё в 2012 году был подписан контракт со швейцарским архитектором Петером Цумтором о строительстве нового здания на склоне Слудского холма. Затем решили сделать галерею в отреставрированном здании бывшего Речного вокзала. С приходом губернатора Максима Решетникова планы вновь поменялись: было заявлено, что галерея появится на месте бывшего ДК завода «Телта». Наконец, решено построить здание на территории завода им. Шпагина. Здание строится, но минувшим летом в проект из-за близости железной дороги пришлось вносить корректировки для обеспечения шумо- и виброзащиты.

Что же до здания бывшего ВВКИУ на ул. Окулова, 4, то в августе 2022 года был выбран подрядчик для его реконструкции под гостиницу. А в здании Речного вокзала в декабре 2017-го открылся историко-патриотический парк «Россия — моя история». Решение об этом было принято также в 2017 году.

…И оперного театра

В марте в Пермь прибыли представители Архитектурного бюро Дэвида Чипперфильда. Немецкие архитекторы совместно с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым осмотрели возможные площадки для строительства новой сцены театра. Рассматривались три возможные площадки: в Разгуляе за памятником Татищеву, на эспланаде перед зданием краевого Законодательного собрания и на набережной Камы.

Сегодня уже можно сказать, хоть и очень осторожно, что 30-летняя эпопея со строительством нового здания театра вроде бы идёт к логическому завершению. Площадка выбрана в Разгуляе, в конце 2022 года на проект должно быть получено заключение госэкспертизы.

Новые провалы в Березниках

В «Уралкалии» подтвердили информацию о появлении провала на ул. Котовского в Березниках. На огороженной территории опасной зоны затопленного рудника БКПРУ-1 была выявлена воронка на земной поверхности в районе бывшего дома №29. Её размеры составляют 2,2 на 2,4 м.

Как пояснили в компании, образование провала здесь ожидалось учёными Горного института Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) на протяжении последних двух лет. С декабря 2016 года на этом участке фиксировался ряд сейсмологических событий, что являлось явным признаком формирования провальной воронки на земной поверхности.

Бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова допросили в УФСБ и отправили в ИВС. Позже, правда, отпустили под подписку о невыезде. В отношении экс-министра возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата, совершённые организованной группой в крупном размере». Фигурантом по делу также стал управляющий директор ООО «Птицефабрика «Менделеевская», заместитель генерального директора ООО «Комос Групп» Андрей Белкин.

Речь шла о субсидии в 18 млн руб., которую по соглашению с Министерством сельского хозяйства Пермского края получила на реконструкцию производства птицефабрика «Менделеевская». Все обязательства по увеличению производительности фабрика в результате модернизации выполнила. Но правоохранители считали, что якобы отчёты о полученных деньгах предоставлены не были, а средства не возвращены.

Дело Ивана Огородова высветило проблемы в системе распределения субсидий в аграрном секторе. Поскольку порядок их предоставления прописан был неясно, трактовать последовательность использования средств можно было как угодно. Например, одному из хозяйств, получавших субсидию, предъявляли претензии: согласно букве закона, надо было на полученные деньги сначала закупать оборудование, а уже потом строить коровник. Хотя такой порядок противоречит здравому смыслу: куда же ставить оборудование, если помещения ещё нет? Тем не менее доказывать это пришлось в суде.

В конце концов дело в отношении Ивана Огородова было прекращено. В 2018 году он сам подал в суд на Минфин РФ с требованием выплатить моральную компенсацию 10 млн руб. за незаконное преследование.

Мост-призрак

«Исторически сложилось, что каждый пермский губернатор должен выбрать место третьего моста через Каму и подумать, как прибрать Центральный рынок», — сказал Максим Решетников на одной из предвыборных встреч. Оказалось, что он не шутил и действительно решил снова выбирать давно выбранное место для моста. В июне на сайте краевого правительства появилось постановление о выделении властям Перми субсидии в размере 430 млн руб. на проведение дорожных работ, в том числе 5,5 млн — на проработку вариантов строительства третьего моста через Каму.

В конце концов мост решили строить там, где и раньше, ещё в 2010—2012 годах, — с выходом на площадь Гайдара.

Центральный рынок вроде тоже пока на месте.

Старое имя нового аэропорта

Объявлено голосование по выбору названия нового терминала пермского аэропорта. В список вариантов названия терминала вошли: «Дягилев», «Анатолий Солдатов», «Павел Соловьёв», «Сергей Белов», «Любимов», «Пермь» и, наконец, прежнее название — «Большое Савино», по названию деревни, вблизи которой расположен терминал. Открытое голосование по выбору названия пермского аэропорта проводилось на сайте «Управляем вместе», также вёлся телефонный опрос жителей Пермского края. Кроме того, все желающие могли проголосовать на официальной странице пресс-службы губернатора Пермского края ВКонтакте.

Креатив и новаторство не прошли. Новый пермский аэропорт, открывшийся для пассажиров в ноябре, сохранил старое название — «Большое Савино».

Что обсуждалось больше всего?

В апреле 2017 года начал свою работу портал «Управляем вместе». Заявлено, что с его помощью пермяки смогут контролировать строительство, ремонт и модернизацию объектов социальной инфраструктуры.

Портал стал не только любимой игрушкой губернатора Пермского края Максима Решетникова — все обочины дорог в крае были заставлены баннерами с призывами «управлять вместе», — но и «фишкой» его избирательной кампании. Тем не менее в отличие от большинства предвыборных затей «Управляем вместе» работает и развивается по сей день. Так, в 2021 году на портале было зарегистрировано 49 тыс. обращений граждан, что практически вдвое больше, чем в 2020 году. По обращениям было решено 38 тыс. проблем, в числе которых — ямы и выбоины на дорогах, несанкционированные свалки, открытые люки, неочищенные от снега дороги и крыши домов, граффити. Позже появилось мобильное приложение «Управляем вместе».

На фасаде пермской гимназии им. Дягилева появился большой баннер с надписью «Наша Россия. Наш Пермский край. Изучаем. Знаем. Понимаем». В череду портретов исторических деятелей создатели баннера включили и изображение Иосифа Сталина. В год 80-летия «Большого террора» это выглядело вызывающе.

Директору гимназии Раисе Зобачевой, главе Перми и в городской департамент образования было направлено письмо с предложением убрать портрет. Письмо подписали около 1 тыс. горожан.

1 сентября на злополучном плакате портрет Сталина заклеили.

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