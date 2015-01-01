Представители Дэвида Чипперфильда выберут площадку для строительства театра

Визит архитекторов состоится 3 марта


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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Макет Оперного театра

Как стало известно «Новому компаньону», 3 марта в Пермь прибудут представители Архитектурного бюро Дэвида Чипперфильда. На сайте Пермского театра оперы и балета сообщается, что в составе делегации будут директор берлинского офиса Мартин Райхерт, главный архитектор Александр Шварц, который работал вместе с Чипперфильдом над проектом пристроя нового здания Пермской оперы к историческому, а также его заместитель Ронан Бёрк.

Немецкие архитекторы осмотрят возможные площадки для строительства новой сцены театра как отдельно стоящего здания, а также примут участие в совещании, которое пройдёт во главе с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.

По информации «Нового компаньона», будут изучены три возможные площадки: в Разгуляе за памятником Татищеву, на эспланаде перед зданием Законодательного собрания Пермского края и на набережной Камы.

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