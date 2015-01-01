В 2016 году 129 жителей Пермского края осуждены за экстремизм

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Активисты группы «Свобода слова» в одной из социальных сетей подсчитали, сколько жителей Прикамья было осуждено в минувшем году по статьям 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций).

«Информация о привлечённых гражданах к административной ответственности размещена в открытом доступе на сайтах судов районов Пермского края и города Перми. Подсчёт производился вручную по каждому району, погрешность возможна в тех случаях, если суд не выложил на своём сайте полные данные», — рассказали «Новому компаньону» в администрации группы.

Выяснилось, что по экстремистским статьям к «административке» за 2016 год было привлечено 129 пользователей интернета (106 — по статье 20.29 и 23 — по статье 20.3). Для сравнения: в 2013 году по статье 20.29 привлекалось 19 пермяков, в 2014 году — 36 пермяков, в 2015 году — 144.

По данным того же исследования, обжалования судебных решений в суде первой инстанции почти во всех случаях оставлены без изменений, а жалобы без удовлетворения. Лидерами по выявлению фактов нарушений антиэкстремистского законодательства являются прокуроры.



Отметим, что если в случае с экстремистскими статьями Кодекса об административных правонарушениях виновники отделываются штрафом (на физлиц по 20.29 — до 3 тыс. руб., по 20.0 — до 2,5 тыс. руб.), то по статьям Уголовного кодекса РФ за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности — задержанным грозят реальные сроки. Так, напомним, в декабре этого года в Перми следователи ФСБ доставили в региональное управление 16-летнего школьника, который в одной из соцсетей в ходе дискуссии с приятелем заявил, что нужно сжигать христианские церкви. Ему инкриминируют часть 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием интернета), по которой максимальный срок наказания — пять лет.

Ещё одного пермяка Владимира Лузгина осудили в минувшем году на 200 тыс. руб. за то, что репостнул в соцсети запись со словами «коммунисты и Германия совместно напали на Польшу, развязав Вторую мировую войну». В июне Индустриальный районный суд оштрафовал пермяка на 2 тыс. руб. за то, что тот репостнул на свою страничку в Вконтакте аудиозапись радикальной рок-группы. И таких дел множество.

Как рассказал руководитель международной правозащитной группы «Агора», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павел Чиков, прочитавший в октябре минувшего года в Перми лекцию «Как жить в России и не стать экстремистом», число осуждённых по уголовным делам за экстремизм в России растёт с каждым годом. В 2012 году — 130 человек, в 2013-м — 185, в 2014-м — 267, в 2015-м — уже 378 человек.

«Основное количество осуждено по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды». «Статья была в кодексе изначально с 1997 года, — пояснил тогда юрист. — Однако раньше речь шла только о возбуждении национальной и расовой вражды, там не было такого волшебного слова, как «социальная группа», куда можно приписать кого угодно».