В Березниках на месте нового провала образовались две воронки

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На заседании КЧС в Березниках были рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией в районе засыпанной воронки на железнодорожных путях и воронки севернее АБК БШСУ, а также с провалом грунта в районе панелей переходного периода. Как известно 22 марта этого года на последнем участке — в юго-западной части панелей переходного периода — было обнаружено проседание грунта, которое официально было признано «воронкой». Её размеры составляют 2,6 на 3,8 м. 19 апреля здешняя комиссия ЧС сообщила, что 9 апреля здесь же «образовалась вторая воронка, размеры которой на данный период 7,5 на 9 м, глубина 8 м».

22 марта 2017 года в юго-западной части панелей переходного периода образовалась воронка, её размеры 2,6 на 3,8 м; 9 апреля 2017 года здесь же образовалась вторая воронка, размеры которой на данный период 7,5 на 9 м, глубина 8 м. Образование провала в данном районе ожидалось учёными Горного института Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) на протяжении последних двух лет. На основании анализа данных мониторинга сотрудниками Горного института УрО РАН в 2014 году было спрогнозировано появление мульды оседания земной поверхности в районе расселённых домов №28-33 по ул. Котовского. Мульда оседания в данном районе сформировалась в начале 2015 года в точном соответствии с прогнозами учёных.

На этом участке подработанной территории под Березниками на сегодня фиксируется самая высокая скорость оседания. Измерения показали, что за последний месяц возле этих новых воронок в — районе дома №31 по ул. Котовского, — зарегистрирована скорость оседания почти в 21 см в месяц.

Сегодня в селитебной части Березников, с новым образованием в юго-западной части панелей переходного периода, всего пять провалов, образовавшихся в результате аварии в шахте БКПРУ-1 в октябре 2006-го года. Ещё один провал расположен за городской чертой — на промплощадке БКПРУ-3. Он образовался летом 1986-го года.

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