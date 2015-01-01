Куриная слепота История Ивана Огородова и Андрея Белкина вскрыла несовершенство законодательства о предоставлении субсидий

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Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Огородов 3 марта был допрошен в УФСБ по Пермскому краю и отправлен в изолятор временного содержания. Однако уже 4 марта экс-министра отпустили под подписку о невыезде. Как оказалось, в отношении Ивана Огородова было возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 4 «Присвоение или растрата, совершённые организованной группой в крупном размере». Фигурантом по этому делу является также управляющий директор ООО «Птицефабрика «Менделеевская», заместитель генерального директора ООО «Комос Групп» Андрей Белкин. История с арестом Ивана Огородова вызвала множество толков. Большинство опрошенных экспертов считают, что причина ареста кроется в том, что механизм предоставления субсидий и их последующего использования нечётко прописан в законодательстве и даёт возможность трактовать установленные порядки по-разному.

Ситуация, в которой оказалась птицефабрика «Менделеевская» и бывший министр сельского хозяйства, в той или иной степени возникала у многих получателей субсидий

Фото: Сергей Копышко

«Надуманная проблема» или «показательный арест»?

Связаться с самим Иваном Огородовым «Новому компаньону» не удалось. Позвонив на птицефабрику «Менделеевская», мы узнали, что Андрей Белкин работает на своей должности, однако от комментариев топ-менеджер отказался.

В то же время один из руководящих работников птицефабрики отметил в телефонном разговоре, что субсидия, из-за которой возникли претензии правоохранительных органов, была получена на реконструкцию производства. Все обязательства по увеличению производительности птицефабрики в результате проведённой модернизации предприятие выполнило. «Думаю, что проблема надуманная», — заявил эксперт.

Дело Ивана Огородова высветило глубинные проблемы в системе распределения субсидий в аграрном секторе

Источник, близкий к правительству Пермского края, также заявляет: «Иван Огородов — хороший профессионал и не тот человек, в отношении которого следует возбуждать уголовные дела. Возможно, это «показательный арест», призванный продемонстрировать, как мы хорошо боремся с коррупцией».

Напомним, ранее сообщалось, что птицефабрике «Менделеевская» по соглашению с Министерством сельского хозяйства Пермского края были направлены субсидии в размере 18 млн руб. Претензии следствия, в частности, основываются на проверке расходования государственных средств, проведённой краевым минфином. Якобы отчёты о полученных деньгах предоставлены не были, а средства не были возвращены. Источник на птицефабрике «Менделеевская» соглашается отчасти, что механизм использования субсидий прописан недостаточно ясно. Таким образом, ситуация с «Менделеевской» вывела на серьёзную проблему нормотворческого порядка.

Что выполнишь, то и получишь

Владимир Попов, директор ООО «Шерья» (один из ведущих производителей молока в крае), заявляет: «Думаю, с Огородовым вышла промашка. Не очень чётко были прописаны порядки, допустили ошибки, министр и «залетел». С нашим хозяйством была похожая ситуация. Мы получили субсидию на строительство, за 2016 год построили коровник, закупили оборудование. Все «платёжки» предоставили минфину. А в конце года они говорят: вы должны были сначала купить оборудование, а потом построить коровник, возвращайте деньги обратно. Собираемся с ними судиться, подавать иск в арбитраж. Деньги мы пока не вернули, поскольку нам дали 120 дней на размышление. Насколько я знаю, похожая ситуация была и с «Менделеевской». Поскольку порядки прописаны были неясно, Огородову сказали: вы неправильно предоставили субсидию».

ООО «Шерья» никак нельзя назвать новичком, предприятие ежегодно получает помощь «по гектаровке» и «по продуктовке». «Тут что выполнишь, то и получишь. Не выполнишь обязательства — останешься без субсидий», — рассказывает Владимир Попов.

Опыт получения господдержки у «Шерьи» богатый, однако и они не смогли в букве закона усмотреть таких нюансов, как необходимость закупать оборудование прежде, чем строить коровник. И немудрено, ведь такой порядок противоречит здравому смыслу. «Куда же ставить оборудование, если коровник ещё не построен?» — недоумевает руководитель сельхозпредприятия.

«Субсидию мы использовали по назначению. У нас всё работает, оборудование установлено, коровник действует. Думаю, что не одни мы и фабрика «Менделеевская» попали в подобную ситуацию», — предполагает аграрий.

Языком цифр

Птицефабрика «Менделеевская» расположена в Карагайском районе. В 2010 году актив приобрёл удмуртский холдинг «Комос Групп». В последующие пять лет в реконструкцию птицефабрики было вложено более 300 млн руб. В 2016 году, согласно озвученным планам, должно было завершиться строительство склада готовой продукции и яйцесортировального склада фабрики. Было также запланировано строительство площадки для ремонтного молодняка. Стоимость этого проекта составляла 1 млрд 300 млн руб. Реализация этого проекта должна обеспечить ремонтным молодняком все производственные площадки «Комос Групп».

Согласно информации, опубликованной на сайте фабрики «Менделеевская», в 2016 году на предприятии была завершена реализация инвестиционного проекта «Реконструкция корпусов по содержанию птицы» общей стоимостью 106 млн руб. На предприятии были реконструированы три корпуса для содержания птицы, что позволило почти в 2,5 раза увеличить нормы посадки — до 182 тыс. голов, а также валовый сбор яиц — до 733 тыс. в день, на 100 тыс. штук больше, чем в начале года.

В ходе инвестпроекта были отремонтированы также два помещения для молодняка и промышленный корпус.

Согласно данным аналитического портала pro.fira.ru, с 2011 года фабрика «Менделеевская» демонстрировала рост финансовых показателей. Так, в 2011 году выручка предприятия составляла 225,28 млн руб., в 2012 году — 438,19 млн руб., в 2013 году 583,5 млн руб., в 2014 году 655,01 млн руб., в 2015 году — 735,22 млн руб. Росли и показатели прибыли: в 2013 году чистая прибыль фабрики составила 30,2 млн руб, а в 2014 году — 80,01 млн. руб.

Рентабельность продаж также выросла: в 2013 году она составляла 6,9%, а в 2014 году — 9,9%.

С 2011 по 2015 годы рейтинг кредитоспособности птицефабрики оторвался от показателя «недостаточная кредитоспособность», миновал показатель «удовлетворительная кредитоспособность» и остановился на отметке «достаточная кредитоспособность».

В 2016 году объёмы производства предприятия составляли 200 млн штук яиц в год, и, по данным источника на предприятии, в результате реконструкции, проведённой в частности за счёт «неправильной» субсидии, они достигли 240 млн штук яиц в год.

Если учесть все эти данные, совершенно непонятно, зачем было растущему и развивающемуся бизнесу портить репутацию из-за 18 млн руб., которые совершенно теряются на фоне многомиллионных инвестпроектов «Менделеевской».

Получил — не выплатил — отвечаешь имуществом

Бывший депутат, председатель комитета ЗС по экономическому развитию и налогам, экс-министр сельского хозяйства Пермского края Елена Гилязова уверена, что эксцесс с Иваном Огородовым — это «ошибка, которая очень скоро будет разрешена соответствующими органами».

По словам Елены Гилязовой, «на поле» получения госсубсидий сегодня сложилась довольно сложная ситуация. С одной стороны, чиновники сегодня уже боятся принимать решения в пользу той или иной компании, лишний раз страхуются, опасаясь их недобросовестности. С другой стороны, бизнес, однажды попробовавший получить субсидию и затративший немало времени и средств на получение необходимых согласований, в следующий раз просто не будет пытаться её получить — слишком это затратно.

Казалось бы, можно усилить предварительный контроль при выделении субсидий, чтобы «отсеять» недобросовестных. Однако, по мнению эксперта, это в первую очередь ударит по добросовестным предпринимателям, а не по мошенникам.

Елена Гилязова:

— Ситуация с выделением субсидий сегодня достаточно жёсткая. Есть добросовестные предприятия, есть недобросовестные. Чиновники вынуждены навскидку оценивать, добросовестен предприниматель или нет. На самом же деле вскрывать мошеннические схемы должны правоохранительные органы. Существует механизм истребования субсидий, который позволяет вернуть деньги обратно, если предприниматель оказался недобросовестным, и этим тоже должны заниматься правоохранительные органы.

На вопрос о том, стоит ли организовать предварительную проверку получателей субсидии правоохранительными органами, Елена Гилязова отвечает: «Во-первых, существует презумпция невиновности, и мы не можем заранее обвинять предпринимателей в недобросовестности. Во-вторых, любая госпомощь у нас и так затруднена, в том числе из-за бюрократических сложностей. Поэтому единственный пока выход — в применении механизма истребования субсидии обратно, если предприниматель оказался недобросовестным, а также в оформлении экономической ответственности получателя господдержки, как это происходит с получателями индивидуальных кредитов: получил — не выплатил — отвечаешь имуществом».

По словам эксперта, сложность ситуации заключается в том, что, с одной стороны, существуют избыточные барьеры при получении субсидий, с другой — механизм получения субсидий в целом недостаточно проработан. А в случае с начинающим бизнесом велик ещё и риск, что фирма не выживет и разорится.

Больше требований — меньше денег

Между тем, как отмечают отраслевые ресурсы, посвящённые проблемам предпринимательства, в 2017—2018 годах процедура отбора получателей субсидий будет ещё более ужесточена, а объём помощи аграриям в целом по стране, по сообщению Минфина, сократится в 2017 году до 204 млрд руб., что в 1,4 раза меньше, чем планировалось изначально в рамках федеральной программы, и на 20 млрд руб. меньше финансирования, полученного российскими аграриями в 2016 году.

Подчас порядок выделения субсидий противоречит здравому смыслу, «Куда ставить оборудование, если коровник ещё не построен?» — недоумевают руководители сельхозпредприятий

Фото: Игорь Катаев

Отраслевые эксперты озабочены также тем, что распределение субсидий сегодня почти полностью передано в регионы. «Ничего хорошего аграрному предпринимательству это не принесёт», — заявляют эксперты.

Напрашивается вопрос: как связано сокращение финансирования и жёсткая позиция минфина по отношению к аграриям с «неправильным пониманием» порядков использования субсидий в отрасли?